"Ливерпуль" составил шорт-лист на замену Вейналдуму
"Ливерпуль" составил шорт-лист из трех игроков на замену своему полузащитнику Джорджиньо Вейналдуму.
По всей видимости, Вейналдум покинет "Ливерпуль" по окончании этого сезона свободным агентом — у игрока и клуба существуют непреодолимые разногласия насчет нового контракта.
По информации Goal, "красные" уже смирились с неизбежностью ухода 30-летнего голландца и ищут себе нового полузащитника, определив трех кандидатов на эту роль.
В шорт-лист чемпионов Премьер-Лиги вошли Флориан Нойхаус из менхенгладбахской "Боруссии", Уссем Ауар из "Лиона" и Ив Биссума из "Брайтона".
Контракт 23-летнего Нойхауса, интерес к которому также приписывают "Манчестер Сити", "Баварии", "Ювентусу" и дортмундской "Боруссии", подразумевает отступные в районе 35 миллионов фунтов.
Ауар едва не перебрался в Премьер-Лигу еще прошлым летом, но в конце концов "Арсенал" предпочел Уссему Томаса Партея. Биссума в свою очередь сватают в такие клубы, как "Арсенал" и "Реал".
04.03.2021 22:00
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Не понимаю хайпа вокруг Вейна, да он сделал много для клуба, выносливый нигга и нетравматичный, но имхо, часто передерживает мяч и тормозит атаки
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3 калеки уровня арсеноля. Норм шорт лист для лохов вбросили
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