"Ливерпуль" составил шорт-лист на замену Вейналдуму

"Ливерпуль" составил шорт-лист из трех игроков на замену своему полузащитнику Джорджиньо Вейналдуму.

По всей видимости, Вейналдум покинет "Ливерпуль" по окончании этого сезона свободным агентом — у игрока и клуба существуют непреодолимые разногласия насчет нового контракта.



По информации Goal, "красные" уже смирились с неизбежностью ухода 30-летнего голландца и ищут себе нового полузащитника, определив трех кандидатов на эту роль.



В шорт-лист чемпионов Премьер-Лиги вошли Флориан Нойхаус из менхенгладбахской "Боруссии", Уссем Ауар из "Лиона" и Ив Биссума из "Брайтона".



Контракт 23-летнего Нойхауса, интерес к которому также приписывают "Манчестер Сити", "Баварии", "Ювентусу" и дортмундской "Боруссии", подразумевает отступные в районе 35 миллионов фунтов.



Ауар едва не перебрался в Премьер-Лигу еще прошлым летом, но в конце концов "Арсенал" предпочел Уссему Томаса Партея. Биссума в свою очередь сватают в такие клубы, как "Арсенал" и "Реал".