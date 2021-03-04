"Ливерпуль" составил шорт-лист на замену Вейналдуму

Уссем Ауар "Ливерпуль" составил шорт-лист из трех игроков на замену своему полузащитнику Джорджиньо Вейналдуму.

По всей видимости, Вейналдум покинет "Ливерпуль" по окончании этого сезона свободным агентом — у игрока и клуба существуют непреодолимые разногласия насчет нового контракта.

По информации Goal, "красные" уже смирились с неизбежностью ухода 30-летнего голландца и ищут себе нового полузащитника, определив трех кандидатов на эту роль.

В шорт-лист чемпионов Премьер-Лиги вошли Флориан Нойхаус из менхенгладбахской "Боруссии", Уссем Ауар из "Лиона" и Ив Биссума из "Брайтона".

Контракт 23-летнего Нойхауса, интерес к которому также приписывают "Манчестер Сити", "Баварии", "Ювентусу" и дортмундской "Боруссии", подразумевает отступные в районе 35 миллионов фунтов.

Ауар едва не перебрался в Премьер-Лигу еще прошлым летом, но в конце концов "Арсенал" предпочел Уссему Томаса Партея. Биссума в свою очередь сватают в такие клубы, как "Арсенал" и "Реал".


Метки Ауар, Биссума, Боруссия, Брайтон, Ливерпуль, Лион, Нойхаус

Автор mihajlo   

Дата 04.03.2021 22:00

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Последние комментарии:




  1. webfoot 04.03.2021 22:39 # webfoot
    Не понимаю хайпа вокруг Вейна, да он сделал много для клуба, выносливый нигга и нетравматичный, но имхо, часто передерживает мяч и тормозит атаки

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  2. dexter 04.03.2021 22:24 # dexter
    3 калеки уровня арсеноля. Норм шорт лист для лохов вбросили

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