Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп чувствует, что этот сезон сделал его лучше как тренера.

В этом сезоне у "Ливерпуля" совершенно не сложилась защита чемпионского титула Премьер-Лиги, а прямо сейчас "красные" даже находятся за пределами топ-4.



Недостаточно хорошие результаты Клопп в первую очередь связывает с эпидемией травм, однако эти проблемы позволили Юргену получить новый опыт.



"Большинство наших проблем — это следствие ситуации с травмами. В этом году мы столкнулись с совершенно новыми проблемами. За всю свою жизнь — а я в профессии уже 20 лет — мне еще никогда не приходилось менять стартовый состав каждую неделю".



"В этом сезоне я как тренер стал гораздо лучше, чем прежде, потому что обычно тебе не приходится думать о такого рода вещах, но теперь я думаю о них постоянно".



"Как-то в пятницу вечером у нас возникла ситуация. Мы тренировались всю неделю, несколько дней планируя играть определенным стартовым составом, но затем нам пришлось его полностью перекроить за один вечер. Это случалось с нами несколько раз, и это оказывает большое влияние".



"Люди могут сказать, что я оправдываюсь. Если честно, мне плевать. Мы не используем это как оправдание, но если вы спрашиваете меня, то вот вам объяснение, что изменилось в этом сезоне", — цитирует Клоппа Sky Sports.