Тухель: "Никогда не чувствовал себя в тени Клоппа"

Главный тренер "Челси" Томас Тухель заявил, что никогда не ощущал себя в тени Юргена Клоппа из "Ливерпуля" и что они вовсе не так похожи, как думают люди.

Тухеля и Клоппа, которые сойдутся лицом к лицу на "Энфилде" в четверг вечером, нередко сравнивают. Оба немца поработали в "Майнце" и дортмундской "Боруссии", прежде чем возглавить большие клубы в Европе.



Однако Томас указывает на то, что Юрген просто не мог повлиять на его тренерскую философию, потому что им никогда не довелось поработать вместе.



"С одной стороны приятно, когда тебя сравнивают с одним из лучших тренеров в Европе, потому что это говорит о том, что ты достиг определенного уровня. Но с другой стороны это не так приятно, потому что это не отражает правду".



"Мне очень нравится Юрген, и я его всецело уважаю, и мы хорошо проводим вместе время на встречах тренеров, но мы и наполовину не близки, как об этом каждый думает".



"Кроме того, у нас нет совместно проведенных лет в клубах, где бы я мог научиться у него и узнать его тренерские методы. Меня никогда не было там, где был он".



"Я никогда не чувствовал, что нахожусь в тени Юргена, потому что нам никогда не довелось поработать вместе".



"Это не так, что я взялся за работу в академии "Майнца", а Юрген трудился бы там главным тренером. Этого никогда не было".



"Однако я пришел в "Майнц" после него, и люди сравнивали нас, потому что он трудился там много лет и оставил свой отпечаток. Мне посчастливилось провести в клубе пять лет в качестве тренера. Или шесть, если учитывать академию".



"Поскольку люди нас постоянно сравнивали, у каждого сложилось впечатление, что мы проделали одинаковый путь. Конечно, затем я последовал за им в Дортмунд, и это только усилило впечатление", — цитирует Тухеля Sky Sports.