Вернер: "Надеюсь, этот ужасный период остался позади"

Нападающий "Челси" Тимо Вернер чувствует, что его черная полоса осталась позади, и теперь он сможет забивать чаще.

Отличившись 28 раз в 34 матчах прошлого сезона Бундеслиги за "РБ Лейпциг", в своей дебютной английской кампании Вернер не блещет результативностью.



Тимо забил только пять мячей в своих 25 матчах Премьер-Лиги, лишь недавно прервав ужасную серию из 14 поединков чемпионата кряду без голов. Однако 24-летнему немцу кажется, что он преодолел свои трудности.



"Это было тяжело для меня, потому что я хочу помогать команде. Я хочу забивать, такова моя натура, ведь я нападающий".



"Я никогда не сталкивался с подобным в своей карьере прежде. Плохие ситуации всегда могут тебя чему-нибудь научить. Я научился верить в себя, выкладываться без остатка на поле и думать не только о голах, а также о том, чтобы сражаться за команду".



"Надеюсь, теперь этот период остался позади, и я забью несколько голов в остатке сезона".



"Многие хорошие нападающие приезжали в Премьер-Лигу, и у них уходил год, чтобы освоиться и адаптироваться здесь".



"Думаю, моя форма будет становиться лучше и лучше. Возможно, это будет и не лучший сезон для Тимо Вернера в плане результативности, но он дал мне большую пищу для размышлений".



"Я многому научился. Теперь я изучил команды, которые нам противостоял, изучил их игру", — сообщил Вернер BBC.