Де Хеа улетел на месяц в Испанию, Хендерсон сыграет шесть следующих матчей МЮ

Возникшие у Давида Де Хеа обстоятельства личного характера дадут Дину Хендерсону шесть матчей, чтобы утвердиться первым номером "Манчестер Юнайтед".

Напомним, Де Хеа неожиданно пропустил матч Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас" накануне (0:0). Заменивший его в воротах Хендерсон имел не так много работы, но на последней минуте по-настоящему выручил свою команду, не позволив Патрику Ван Анхольту реализовать выход один на один.



"Это дело личного характера. Это потребует времени", — прокомментировал отсутствие своего первого номера главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер, отказавшись назвать точную причину.



По информации Daily Mail, Де Хеа уже вернулся на родину в Испанию, где его супруга Эдурне Гарсия ожидает ребенка, их первенца.



Утверждается, что Де Хеа был готов продолжать выступать за "красных дьяволов", однако Сульшер решил отправить самого высокооплачиваемого игрока Премьер-Лиги к находящейся на девятом месяце беременности жене.



Возвращение 30-летнего голкипера ожидается только после международного перерыва, в апреле. До тех пор Хендерсон получит возможность проявить себя против "Манчестер Сити" и "Вест Хэма" в Премьер-Лиге, в обоих матчах 1/8 финала Лиги Европы против "Милана", а также в четвертьфинале Кубка Англии против "Лестера".