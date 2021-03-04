"Ливерпуль" и "РБ Лейпциг" вернутся в Будапешт

Ливерпуль Ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов между "Ливерпулем" и "РБ Лейпциг" был перенесен в Будапешт.

Напомним, именно в столице Венгрии "РБ Лейпциг" и "Ливерпуль" провели свою первую встречу, номинально домашнюю для немецкой команды.

Тогда, 16 февраля, "Ливерпуль" отпраздновал победу со счетом 0:2, но принять "РБ Лейпциг" на "Энфилде" 10 марта не сможет по той же причине — из-за коронавирусных ограничений.

Таким образом, на следующей неделе команда Юргена Клоппа вернется на "Пушкаш Арену" и постарается оформить выход в четвертьфинал соревнования.


Метки Ливерпуль, Лига Чемпионов, РБ Лейпциг, УЕФА

Автор mihajlo   

Дата 04.03.2021 17:00

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  1. emil7 04.03.2021 17:03 # emil7
    Когда эти твари уже наиграются и закончится весь этот цирк происходящий во всем мире! как же задрали уже со своим ковидлом

    (ответить)

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