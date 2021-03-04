Анчелотти: "Ришарлисон может стать одним из лучших нападающих в Европе"

Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти уверен, что Ришарлисон способен вырасти в одного из лучших нападающих в Европе.

Прямо сейчас Ришарлисон находится в великолепной форме, забив пять голов в пяти последних матчах, включая победный против "Саутгемптона" в минувший понедельник.



Однако Анчелотти считает, что 23-летний бразилец еще не реализовал весь своей потенциал. Карло уверен, что попадание "ирисок" в Лигу Чемпионов позволило бы его подопечному достичь более высокого уровня.



"Ришарлисон — это современный нападающий, совершенный нападающий, потому что он действительно упорно трудится. Показатели его физической активности очень высоки — он словно полузащитник, но вдобавок у него есть скорость, и он беспощаден в штрафной".



"Он великолепно играет головой и беспощаден, когда выходит на голкипера. Также он очень хорошо двигается без мяча".



"Думаю, он может стать одним из лучших нападающих в Европе. Я уверен насчет этого, потому что у него есть все необходимые качества, и он не привязан к какой-то одной позиции на поле. Он действительно игрок без слабых мест".



"В чем он должен прибавить, так это в технике. Он может лучше контролировать мяч и так далее, но он первоклассно двигается без мяча и классно располагается в штрафной. Если мы попадем в Лигу Чемпионов, его уровень только вырастет. Это был бы великолепный опыт", — цитирует Анчелотти Goal.