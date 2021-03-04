Клопп предупредил о последствия в случае непопадания в Лигу Чемпионов
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признал, что непопадание его клуба в Лигу Чемпионов на будущий сезон будет чревато последствиями.
После четырех подряд домашних поражений "Ливерпуль" оказался на шестом месяце в Премьер-Лиге и остаток сезона проведет в упорной борьбе за попадание в топ-4.
Клопп неоднократно говорил, что участие в Лиге Чемпионов имеет приоритетное значение для "красных", и в том числе от этого будут зависеть летние трансферы клуба.
"Все мы понимаем свою ситуацию — и этого достаточно".
"Это не так, что владельцы звонят мне и говорят: "Если мы не попадем в Лигу Чемпионов, произойдет то и это". Все мы в одной лодке, и мы понимаем все без лишних слов".
"Нам всегда было важно попасть в Лигу Чемпионов в первую очередь по финансовым соображениям. Лига Чемпионов — это дополнительные доходы для клуба, и нынешний год — не исключение. Конечно, попасть туда будет очень важно. Абсолютно".
"Однако важность этого ничего не меняет. Надеюсь, люди по-прежнему видят, что мы стараемся абсолютно изо всех сил, чтобы попасть в Лигу Чемпионов".
"Ты хочешь, чтобы к тебе переходили захватывающие дух игроки. Когда я только приступил к работе, этого не было. Игроки имели на руках предложения от клубов из Лиги Чемпионов, а ты мог сказать им: "Прости, но мы можем предложить тебе только Лигу Европы или ничего".
"Так что Лига Чемпионов — это замечательное соревнование в силу многих причин, но для клуба Лига Чемпионов прежде всего важна в финансовом плане", — цитирует Клоппа Daily Mirror.
04.03.2021 15:00
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"Ливерпуль" оказался на шестом месяце )))
Теперь понятно от куда такое сильное проседание!
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