Невилл назвал игроков МЮ "лунатиками"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл раскритиковал игру "Манчестер Юнайтед" и назвал подопечных Оле Гуннара Сульшера "лунатиками".

Унылые 0:0 с "Кристал Пэлас" накануне вечером стали третьей подряд безголевой ничьей для "Юнайтед" с учетом всех соревнований.



Последние матчи совершенно испортили то ощущение наметившегося прогресса, которое было у Невилла раньше. Гари чувствует, что возможность комфортно завершить сезон ускользает от "красных дьяволов".



"Мы знаем, что фанатов нет на стадионе. Мы знаем, что приходится играть много матчей. Но они выглядели по-настоящему сонными этим вечером, их игра оставляла желать сильно лучшего. Они просто выглядели истощенными".



"В последние недели мне казалось, что они добились определенного прогресса и что они застолбят за собой второе место, набрав очки против команд вроде "Кристал Пэлас", "Шеффилд Юнайтед" и "Вест Бромвича", но теперь они значительно усложнили себе жизнь".



"На месте "Ливерпуля" или "Челси", глядя на такую игру, я бы подумал: "У нас есть шансы, потому что они выглядят уставшими". "Манчестер Юнайтед" должен найти какую-нибудь искру где-нибудь".



"Они были недостаточно настойчивы впереди. От "Юнайтед" ты этого не ожидаешь. Ты мог ожидать, что они выпустят кое-каких молодых игроков и будут стараться выиграть матч, будут рисковать, но здесь они практически испытывали страх, что "Кристал Пэлас" убежит в контратаку".



"Это был плохой вечер для "Юнайтед". Нельзя допускать, чтобы такого рода матчей было слишком много".



"Еще при Луи Ван Гале и Жозе Моуриньо я всегда говорил, что ты можешь победить, можешь проиграть, можешь сыграть вничью, но ты не можешь быть скучным, а сегодня вечером от созерцания такой игры было скучно".



"Большими периодами матча они дрифтовали. Прежде это происходило в больших матчах, где им не хватает настойчивости и веры в себя, но теперь это происходит против команд из нижней части таблицы".



"Они словно лунатики в матчах. Они думают, что с ними все нормально и они забьют гол, потому что во многих матчах этого сезона они плохо играли в первых таймах, но затем побеждали во вторых таймах. Теперь этого не происходит".



"Ты должен играть в хороший футбол. Да, некоторых результатов ты добиваешься при плохой игре, но в конце концов это настигнет тебя. Тебе нужна игра".



"Около Рождества был момент, когда я подумал, что у них пошла игра. Тогда Кавани закрепился в стартовом составе, и они выглядели чуть лучше, но теперь качество игры упало к уровню, который мы наблюдали ранее в этом сезоне, и это не дает результата".



"Они должны быть осторожны и быть на чеку, учитывая происходящее, потому что они рискуют окунуться в борьбу за попадание в топ-4".



"Несколько недель назад их положение обещало им комфортную концовку сезона. Им не светила победа в лиге, но они могли застолбить за собой это второе место и упростить себе жизнь", — сообщил Невилл в эфире.