Моуриньо: "Будущее Бэйла в руках "Реала"
Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо заявил, что будущее вингера Гарета Бэйла находится в руках "Реала".
Присоединившись к "шпорам" в сентябре, Бэйл только в последних матчах принялся демонстрировать тот футбол, который от него ждали.
Отличная игра Гарета заставила говорить о том, что "Тоттенхэм" может его выкупить или продлить аренду, однако Моуриньо понимает, что последнее слово здесь будет за "Реалом", где у 31-летнего валлийца остается еще один полный год по контракту с зарплатой в 600 тысяч фунтов в неделю.
"Хотел бы я сохранить Бэйла? Вам следует связаться со своими коллегами из Мадрида, чтобы они спросили Зидана, потому что он игрок "Реала".
"Он не игрок "Тоттенхэма", поэтому все в руках "Реала". У них остается еще один год по контракту с игроком, и власть в их руках".
"Я же просто обладаю игроком, взятым в аренду, и я стараюсь, чтобы он был максимально полезен "Тоттенхэму".
"Мы стараемся заботиться о взятом в аренду игроке — в том числе из уважения к его клубу. Если же вы хотите спросить что-нибудь про будущее Гарета, пусть ваши коллеги из Мадрида зададут этот вопрос Зидану", — цитирует Моуриньо Sky Sports.
04.03.2021 13:00
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Бейл блефовал всё это время. Игру показывает исключительно в нужное время, что бы выглядеть героем.
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