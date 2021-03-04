Моуриньо: "Будущее Бэйла в руках "Реала"

Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо заявил, что будущее вингера Гарета Бэйла находится в руках "Реала".

Присоединившись к "шпорам" в сентябре, Бэйл только в последних матчах принялся демонстрировать тот футбол, который от него ждали.



Отличная игра Гарета заставила говорить о том, что "Тоттенхэм" может его выкупить или продлить аренду, однако Моуриньо понимает, что последнее слово здесь будет за "Реалом", где у 31-летнего валлийца остается еще один полный год по контракту с зарплатой в 600 тысяч фунтов в неделю.



"Хотел бы я сохранить Бэйла? Вам следует связаться со своими коллегами из Мадрида, чтобы они спросили Зидана, потому что он игрок "Реала".



"Он не игрок "Тоттенхэма", поэтому все в руках "Реала". У них остается еще один год по контракту с игроком, и власть в их руках".



"Я же просто обладаю игроком, взятым в аренду, и я стараюсь, чтобы он был максимально полезен "Тоттенхэму".



"Мы стараемся заботиться о взятом в аренду игроке — в том числе из уважения к его клубу. Если же вы хотите спросить что-нибудь про будущее Гарета, пусть ваши коллеги из Мадрида зададут этот вопрос Зидану", — цитирует Моуриньо Sky Sports.