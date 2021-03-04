Арсенал" готов побороться за Конате

"Арсенал" готов вступить в борьбу за центрального защитника "РБ Лейпциг" Ибраиму Конате.

По окончании этого сезона "РБ Лейпциг" попрощается с Дайо Упамекано, который уже согласовал контракт с "Баварией", однако команда Юлиана Нагельсманна рискует лишиться и Конате.



К Ибраиме существует серьезный интерес со стороны европейских клубов — например, в прошлом месяце пресса сообщала, что 21-летний француз находится на радаре у "Манчестер Юнайтед".



По информации Evening Standard, "Арсенал" не собирается оставаться в стороне. Укрепление центра обороны является одним из приоритетов для главного тренера "канониров" Микеля Артеты на грядущее лето.



К покупке центрального защитника "Арсенал" подталкивает истекающий контракт Давида Луиса. Кроме того, "канониры" еще в январе попрощались со Шкодраном Мустафи и Сократисом Папастатопулосом. Константинос Мавропанос сейчас находится в аренде и на "Эмирейтс" может не вернуться.



"Арсенал" значительно повысит свои шансы заполучить Конате, если сумеет квалифицироваться в Лигу Чемпионов на будущий сезон. В противном случае лондонскому клубу может не хватить ни привлекательности, ни денег для покупки Ибраимы.