Арсенал" готов побороться за Конате

Ибраима Конате "Арсенал" готов вступить в борьбу за центрального защитника "РБ Лейпциг" Ибраиму Конате.

По окончании этого сезона "РБ Лейпциг" попрощается с Дайо Упамекано, который уже согласовал контракт с "Баварией", однако команда Юлиана Нагельсманна рискует лишиться и Конате.

К Ибраиме существует серьезный интерес со стороны европейских клубов — например, в прошлом месяце пресса сообщала, что 21-летний француз находится на радаре у "Манчестер Юнайтед".

По информации Evening Standard, "Арсенал" не собирается оставаться в стороне. Укрепление центра обороны является одним из приоритетов для главного тренера "канониров" Микеля Артеты на грядущее лето.

К покупке центрального защитника "Арсенал" подталкивает истекающий контракт Давида Луиса. Кроме того, "канониры" еще в январе попрощались со Шкодраном Мустафи и Сократисом Папастатопулосом. Константинос Мавропанос сейчас находится в аренде и на "Эмирейтс" может не вернуться.

"Арсенал" значительно повысит свои шансы заполучить Конате, если сумеет квалифицироваться в Лигу Чемпионов на будущий сезон. В противном случае лондонскому клубу может не хватить ни привлекательности, ни денег для покупки Ибраимы.


Метки Арсенал, Конате, РБ Лейпциг

Автор mihajlo   

Дата 04.03.2021 12:00

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  1. jirrort 04.03.2021 12:43 # jirrort
    За нигера из Лилля уже погасили ипотеку???

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  2. gunars 04.03.2021 12:42 # gunars
    таких конате у самих валом, бред

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  3. high-malvern 04.03.2021 12:02 # high-malvern
    Еще один кредит на 5 лет...

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