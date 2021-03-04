Тухель: "Ливерпуль" — одна из сильнейших команд в Европе"

Главный тренер "Челси" Томас Тухель уверен, что в лице "Ливерпуля" его команде будет противостоять одна из лучших команд в Европе в четверг вечером.

К домашнему противостоянию с "синими" "Ливерпуль" подходит, потерпев четыре поражения подряд на "Энфилде" и занимая только шестое место в Премьер-Лиге.



Тем не менее, для Тухеля "Ливерпуль" остается ориентиром, к которому он хочет стремиться.



"На мой взгляд, эти две команды ("Ливерпуль" и "Манчестер Сити") остаются ориентиром для других. Мы хотим сократить отставание от них, и наше отставание не такое большое, однако этого не сделать за недели и месяцы. Но такова наша цель".



"У нас всегда есть шансы выиграть любой матч, потому что мы уверены в себе, и у нас есть все необходимое, чтобы обыграть любого и быть тяжелым соперником".



"В то же время ты всегда можешь проиграть в Премьер-Лиге, потому что это одно из самых сложных соревнований в мире".



"Я весьма уверен, что "Ливерпулю" не хватает своих фанатов. Я по своему опыту знаю, какое влияние переполненный "Энфилд" может оказать на их команду".



"Они теряли очки — иногда заслуженно, но в большинстве случаев незаслуженно, и у них был серия неудачных результатов".



"Это одна из сильнейших команд в Европе. У них один из лучших тренеров в Европе, но мы достаточно уверены в себе", — цитирует Тухеля Sky Sports.