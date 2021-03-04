27-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей четверга

В четверг, 4 марта, тремя поединками продолжится 27-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ФУЛХЭМ — ТОТТЕНХЭМ 21:00 Онлайн-трансляция



С начала декабря только "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Лестер" потерпели поражений в Премьер-Лиге меньше, чем "Фулхэм", чья беспроигрышная серия в чемпионате насчитывает уже пять матчей. "Тоттенхэм" проиграл все три последних выездных поединка Премьер-Лиги, забив в них только один гол. "Дачники" одержали только одну победу в 14 последних встречах со "шпорами" в рамках чемпионата.



В лазарете "Фулхэма" находится лишь полузащитник Том Кэрни.



Единственная потеря "Тоттенхэма" — Джовани Ло Чельсо, но и его возвращение не за горами.



ВЕСТ БРОМВИЧ — ЭВЕРТОН 21:00 Онлайн-трансляция



В минувший уикенд "Вест Бромвич" каким-то чудом одержал победу над "Брайтоном", хотя вчистую уступил по игре, и Сэм Эллардайс, наверняка, не отказался бы это повторить — три очка важнее. "Эвертон" хорош на выезде, где не проигрывает уже восемь матчей Премьер-Лиги кряду, включая шесть побед. "Дрозды" выиграли лишь раз в 12 последних встречах с "ирискам" в рамках чемпионата.



Полузащитник "Вест Бромвича" Роберт Снодграсс решил свои проблемы с коленом и икроножной мышцей. Семи Аджайи возвращается после дисквалификации.



"Эвертону" предстоит оценить состояние Робина Олсена, Шеймуса Коулмена, Тома Дэвиса и Хамеса Родригеса. Йерри Мина, Жан-Филипп Гбамен и Фабиан Дельф точно не сыграют.



ЛИВЕРПУЛЬ — ЧЕЛСИ 23:15 Онлайн-трансляция



"Ливерпуль" потерпел четыре домашних поражения подряд в Премьер-Лиге — столько же, сколько в 100 первых матчах при Юргене Клоппе. Последний раз "красные" брали три очка дома еще 16 декабря против "Тоттенхэма" (2:1). "Челси" по-прежнему не знает поражений при Томасе Тухеле — шесть побед и три ничьи с учетом всех соревнований. С момента смены главного тренера на "Стэмфорд Бридж" только "Манчестер Сити" набрал очков больше, чем "синие". "Ливерпуль" выиграл все четыре последние встречи с "Челси" в Премьер-Лиге.



Голкипер Алиссон готов вернуться в ворота "Ливерпуля". Фабиньо и Диогу Жота решили свои проблемы со здоровьем.



Нападающий "Челси" Тэмми Абрахэм пропустил матч с "Манчестер Юнайтед", но в четверг надеется сыграть. Каллум Хадсон-Одои в порядке, несмотря на проблемы с бедром. Тиаго Силва все еще отсутствует.