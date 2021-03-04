27-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей четверга

Сесар Аспиликуэта и Садио МанеВ четверг, 4 марта, тремя поединками продолжится 27-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ФУЛХЭМ — ТОТТЕНХЭМ 21:00 Онлайн-трансляция

С начала декабря только "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Лестер" потерпели поражений в Премьер-Лиге меньше, чем "Фулхэм", чья беспроигрышная серия в чемпионате насчитывает уже пять матчей. "Тоттенхэм" проиграл все три последних выездных поединка Премьер-Лиги, забив в них только один гол. "Дачники" одержали только одну победу в 14 последних встречах со "шпорами" в рамках чемпионата.

В лазарете "Фулхэма" находится лишь полузащитник Том Кэрни.

Единственная потеря "Тоттенхэма" — Джовани Ло Чельсо, но и его возвращение не за горами.

ВЕСТ БРОМВИЧ — ЭВЕРТОН 21:00 Онлайн-трансляция

В минувший уикенд "Вест Бромвич" каким-то чудом одержал победу над "Брайтоном", хотя вчистую уступил по игре, и Сэм Эллардайс, наверняка, не отказался бы это повторить — три очка важнее. "Эвертон" хорош на выезде, где не проигрывает уже восемь матчей Премьер-Лиги кряду, включая шесть побед. "Дрозды" выиграли лишь раз в 12 последних встречах с "ирискам" в рамках чемпионата.

Полузащитник "Вест Бромвича" Роберт Снодграсс решил свои проблемы с коленом и икроножной мышцей. Семи Аджайи возвращается после дисквалификации.

"Эвертону" предстоит оценить состояние Робина Олсена, Шеймуса Коулмена, Тома Дэвиса и Хамеса Родригеса. Йерри Мина, Жан-Филипп Гбамен и Фабиан Дельф точно не сыграют.

ЛИВЕРПУЛЬ — ЧЕЛСИ 23:15 Онлайн-трансляция

"Ливерпуль" потерпел четыре домашних поражения подряд в Премьер-Лиге — столько же, сколько в 100 первых матчах при Юргене Клоппе. Последний раз "красные" брали три очка дома еще 16 декабря против "Тоттенхэма" (2:1). "Челси" по-прежнему не знает поражений при Томасе Тухеле — шесть побед и три ничьи с учетом всех соревнований. С момента смены главного тренера на "Стэмфорд Бридж" только "Манчестер Сити" набрал очков больше, чем "синие". "Ливерпуль" выиграл все четыре последние встречи с "Челси" в Премьер-Лиге.

Голкипер Алиссон готов вернуться в ворота "Ливерпуля". Фабиньо и Диогу Жота решили свои проблемы со здоровьем.

Нападающий "Челси" Тэмми Абрахэм пропустил матч с "Манчестер Юнайтед", но в четверг надеется сыграть. Каллум Хадсон-Одои в порядке, несмотря на проблемы с бедром. Тиаго Силва все еще отсутствует.


Метки анонс тура, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 04.03.2021 10:00

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Последние комментарии:




  1. mafia 04.03.2021 10:43 # mafia
    Братик РЕНТВ дай ключ

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  2. mancityman 04.03.2021 10:35 # mancityman
    1 Манчестер Сити 27 65

    Источник: http://fapl.ru/posts/84445/

    лузерxyйня на Страпоне!!!
    Скриньте!

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  3. serg34 04.03.2021 10:25 # serg34
    Ребзя, смотрю Я значит на табличку и думаю, что чемпик мы просрали, но зато можно сегодня пенсионат отшлепать, как провинившихся шлюшек

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  4. felix-the-cat 04.03.2021 10:21 # felix-the-cat
    Во время Кристал Пэлас и Манчестер Юнайтед произошла вот такая сцена. Немного необычная, но на нервах и при неудачной игре наверное можно понять.

    Магуайр: «Рэши, вылези из офсайда!»

    Рэшфорд: «Закрой бл*** свой рот, х*й!»



    Вот он, унитайзед во всей красе.

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  5. januzaj00 04.03.2021 10:20 # januzaj00
    Ничья в ливерпуле

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  6. j-silver 04.03.2021 10:00 # j-silver
    Чебатков оказывается пенсо-казах, глорит за Челсе
    по любому на фапле ошивается

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