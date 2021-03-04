Сульшер "не видит никакого смысла" в поездке Фернандеша в сборную Португалии

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер подтвердил, что он готов заблокировать поездку своего полузащитника Бруну Фернандеша в сборную Португалии.

Лишь накануне коллега Сульшера из "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не собирается отпускать в сборные игроков, для которых это было бы чревато последующим карантином.



После 0:0 с "Кристал Пэлас" Оле Гуннар сообщил, что готов похожим образом поступить с португальцем Фернандешем, который выглядит бледной тенью себя самого в последних матчах и которому явно не помешает передышка.



"Мы еще не садились, чтобы принять окончательное решение насчет этого, но нет никакого смысла, если затем игроку предстоит самоизолироваться на 10 дней".



"Это мы платим игрокам зарплаты, и насколько я понимаю, ФИФА разрешила нам не отпускать игроков, поэтому я не думаю, что решение не отпускать их в страны из "красного списка" будет таким уж сложным".



"Я хочу, чтобы Бруну был готов к "Брайтону", а также к следующему раунду Лиги Европы, куда мы надеемся попасть, и к "Тоттенхэму" после международного перерыва", — цитирует Сульшера Daily Mail.