Артета считает, что "Тоттенхэм" имеет преимущество перед дерби с "Арсеналом"

Наставник "Арсенала" Микель Артета посетовал, что "Тоттенхэм" имеет преимущество относительно его команды перед дерби Северного Лондона.

14 марта "Арсенал" и "Тоттенхэм" сойдутся на "Эмирейтс" в рамках Премьер-Лиги. А всего за три дня до этого обе команды проведут свои первые матчи в 1/8 финала Лиги Европы.



"Канониров" ожидает утомительная поездка в Афины к "Олимпиакосу", тогда как "шпоры", которые изначально тоже должны были сыграть в гостях, примут на своем поле загребское "Динамо".



Дело в том, что УЕФА поменял первый и ответный матч "Тоттенхэма" местами, дабы две команды из одного города не играли дома в один вечер. По мнению Артеты, это несправедливо.



"Возможность готовиться к дерби дома дает "Тоттенхэму" преимущество, но нам этого не изменить. Мы можем высказывать свое недовольство и должны это делать, потому что хотим, чтобы обе команды находились в равных условиях. Однако решение уже принято, и оно такое, какое есть".



"Я совершенно не хочу искать оправданий в преддверии дерби, жалуясь: "О, у их есть преимущество". Поэтому нет, я не буду этого делать, и пусть в этом будет наше преимущество", — цитирует Артету Sky Sports.