Тухель: "Абрахэму не хватает немного удачи"

Главный тренер "Челси" Томас Тухель опроверг слухи о том, что разочаровался в нападающем Тэмми Абрахэме.

23-летний Абрахэм, лучший бомбардир "Челси" в этом сезоне с 12 голами во всех соревнованиях, неожиданно не попал в заявку своей команды на воскресный матч Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед", а до этого был заменен против "Саутгемптона" уже в перерыве.



Однако Тухель вовсе не наказывал Абрахэма, который не забивает в Премьер-Лиге с 26 декабря. Томас сохраняет веру в Тэмми и хочет помочь подопечному.



"Тэмми не хватает немного удачи — не только в матчах, но также в тренировках. Сейчас он сражается, чтобы это вернулось к нему, и мы продолжим его подстегивать. Моя работа состоит в то, чтобы заставить его стараться на пределе своих возможностей, и мы не перестанем поддерживать его".



"Составляя заявку на матч, мы выбираем 18 игроков, так что отсутствие в заявке не всегда говорит о наказании и не всегда является сигналом для игрока. Так и в его случае. Это не наказание и не сигнал. Просто мы предпочли другие альтернативы для стартового состава и для скамейки", — цитирует Тухеля The Independent.