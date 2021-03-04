Сульшер обеспокоен тем, что МЮ перестал забивать

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер выразил обеспокоенность по поводу голевой "засухи" своей команды.

Будучи самой результативной командой Премьер-Лиги на момент начала 27-го тура, в среду вечером подопечные Сульшера в третий раз кряду не смогли забить.



Все три матча — против "Реал Сосьедад", "Челси" и "Кристал Пэлас" — "красные дьяволы" завершили со счетом 0:0, и после ничьей на "Селхерст Парк" Оле Гуннар попытался найти этому объяснение.



"Иногда ты просто оказываешься не в форме, которую поддерживал многие, многие месяцы. Конечно, я слегка обеспокоен, но парни стараются изо всех сил".



"Мы играем каждые три дня, и я знаю, что они выкладываются без остатка. Я очень доволен их настроем и отношением к делу. Нам просто нужно восстановить качество своей игры".



"Нашей игре в пас не хватало привычных качества и темпа. Мы слабо начали, и никогда не бывает приятно видеть, как соперник забирает инициативу".



"Когда в нашей игре были качество и темп, мы создавали кое-какие моменты, но недостаточно, чтобы заставить их голкипера совершать сейвы", — цитирует Сульшера Daily Mail.