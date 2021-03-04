МЮ может забрать Шкриниара или Мартинеса у "Интера"
У "Манчестер Юнайтед" появился рычаг давления на "Интер", благодаря чему "красные дьяволы" могут заполучить звезд клуба с "Сан-Сиро" в лице Милана Шкриниара и Лаутаро Мартинеса.
Напомним, в 2019 году "Интер" приобрел нападающего Ромелу Лукаку у "Юнайтед" по сделке стоимостью 80 миллионов евро (69 млн. фунтов).
По информации Corriere dello Sport, из-за связанных с пандемией коронавируса причин "Интер" просрочил очередной платеж за Лукаку, и теперь, как предусмотрено соглашением двух клубов, "красные дьяволы" могут потребовать немедленной выплаты остаточного долга.
Речь идет о сумме около 50 млн. евро (43 млн. фунтов), невыплата которой даже может стать причиной недопуска "Интера", сейчас лидирующего в Серии А, в Лигу Чемпионов на будущий сезон.
Эту ситуацию "Юнайтед" может обратить в свою пользу, заставив должника отдать Шкриниара и/или Мартинеса — укрепление позиций центрального защитника и нападающего как раз является приоритетом для "дьяволов" на грядущее лето.
04.03.2021 00:05
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МЮ так не будет делать ибо не крысы (я надеюсь)
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