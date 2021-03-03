"Лестер" потерял очки против "Бернли"
"Лестер" совершил вторую подряд потерю очков в Премьер-Лиге и на сей раз был вынужден довольствоваться ничейным результатом против "Бернли" — 1:1.
Счет в матче на "Терф Мур" был открыт уже на четвертой минуте. Полузащитник "лис" Хамза Чоудури сделал неудачную передачу назад, а Матей Выдра перехватил мяч, проскочил мимо Даниэля Амарти и расстрелял ворота с левой ноги — 1:0.
Гости довольно позитивно отреагировали на пропущенный гол, установив контроль над мячом и территорией, хотя атаковали довольно заторможенно.
Тем не менее, на 34-й минуте счет стал равным. Уилфрид Ндиди из глубины поля сделал заброс в штрафную, а Келечи Ихеаначо пробил в касание, заставив голкипера "бордовых" Ника Поупа в полупозиции — 1:1.
Во втором тайме игра чуть поскучнела, хотя моменты были у тех, и у других. Например, Тимоти Кастань нанес дальний удар в штангу ворот "Бернли". Счет уже не изменился.
Таким образом, "Лестер" совершил вторую подряд потерю очков, до этого уступив "Арсеналу" со счетом 1:3. Ослабленная травмами команда Брендана Роджерса ставит под большой вопрос свое попадание в топ-4 Премьер-Лиги.
"Бернли" — "Лесетер". Отчет о матче
03.03.2021 23:00
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Последние комментарии:
так у Лестера пол состава нету , неудивительно что поплыли
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А че в названии новости не потерял очко??? Когда не популярные команды, админы халявят. Работают на трафик
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Лолджерс хений! Доминация на каждом участке поля! © Обосцаный сасич
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Вротджерс топ.
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