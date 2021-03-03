"Лестер" потерял очки против "Бернли"

Келечи Ихеаначо "Лестер" совершил вторую подряд потерю очков в Премьер-Лиге и на сей раз был вынужден довольствоваться ничейным результатом против "Бернли" — 1:1.

Счет в матче на "Терф Мур" был открыт уже на четвертой минуте. Полузащитник "лис" Хамза Чоудури сделал неудачную передачу назад, а Матей Выдра перехватил мяч, проскочил мимо Даниэля Амарти и расстрелял ворота с левой ноги — 1:0.

Гости довольно позитивно отреагировали на пропущенный гол, установив контроль над мячом и территорией, хотя атаковали довольно заторможенно.

Тем не менее, на 34-й минуте счет стал равным. Уилфрид Ндиди из глубины поля сделал заброс в штрафную, а Келечи Ихеаначо пробил в касание, заставив голкипера "бордовых" Ника Поупа в полупозиции — 1:1.

Во втором тайме игра чуть поскучнела, хотя моменты были у тех, и у других. Например, Тимоти Кастань нанес дальний удар в штангу ворот "Бернли". Счет уже не изменился.

Таким образом, "Лестер" совершил вторую подряд потерю очков, до этого уступив "Арсеналу" со счетом 1:3. Ослабленная травмами команда Брендана Роджерса ставит под большой вопрос свое попадание в топ-4 Премьер-Лиги.

"Бернли" — "Лесетер". Отчет о матче


Метки Бернли, Лестер, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 03.03.2021 23:00

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Последние комментарии:




  1. kler 03.03.2021 23:38 # kler
    так у Лестера пол состава нету , неудивительно что поплыли

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  2. slava-man-utd 03.03.2021 23:28 # slava-man-utd
    А че в названии новости не потерял очко??? Когда не популярные команды, админы халявят. Работают на трафик

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  3. ry-l 03.03.2021 23:13 # ry-l
    Лолджерс хений! Доминация на каждом участке поля! © Обосцаный сасич

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  4. van-dijk 03.03.2021 23:05 # van-dijk
    Вротджерс топ.

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