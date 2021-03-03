"Лестер" потерял очки против "Бернли"

"Лестер" совершил вторую подряд потерю очков в Премьер-Лиге и на сей раз был вынужден довольствоваться ничейным результатом против "Бернли" — 1:1.

Счет в матче на "Терф Мур" был открыт уже на четвертой минуте. Полузащитник "лис" Хамза Чоудури сделал неудачную передачу назад, а Матей Выдра перехватил мяч, проскочил мимо Даниэля Амарти и расстрелял ворота с левой ноги — 1:0.



Гости довольно позитивно отреагировали на пропущенный гол, установив контроль над мячом и территорией, хотя атаковали довольно заторможенно.



Тем не менее, на 34-й минуте счет стал равным. Уилфрид Ндиди из глубины поля сделал заброс в штрафную, а Келечи Ихеаначо пробил в касание, заставив голкипера "бордовых" Ника Поупа в полупозиции — 1:1.



Во втором тайме игра чуть поскучнела, хотя моменты были у тех, и у других. Например, Тимоти Кастань нанес дальний удар в штангу ворот "Бернли". Счет уже не изменился.



Таким образом, "Лестер" совершил вторую подряд потерю очков, до этого уступив "Арсеналу" со счетом 1:3. Ослабленная травмами команда Брендана Роджерса ставит под большой вопрос свое попадание в топ-4 Премьер-Лиги.



"Бернли" — "Лесетер". Отчет о матче