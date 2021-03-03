Эшли Янг собирается перейти в "Уотфорд"

Вингбек "Интера" Эшли Янг планирует вернуться на родину в Англию грядущим летом.

Выиграв Премьер-Лигу, Кубок Англии, Кубок Лиги и Лигу Европы в течение своих восьми с половиной сезонов в "Манчестер Юнайтед", в январе прошлого года Янг уехал покорять Италию.



В данный момент Эшли помогает "Интеру" лидировать в Серии А, и завоеванием итальянского титула ветеран планирует завершить этот этап своей карьеры, перейдя к следующему этапу.



Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, 35-летний англичанин собирается свободным агентом вернуться в "Уотфорд" — независимо от того, удастся ли его родному клубу выйти в Премьер-Лигу на будущий сезон.



Янг успел забить 22 гола в 110 матчах за "шершней", прежде чем в январе 2007 был продан в "Астон Виллу" за 9.6 млн. фунтов.