Эшли Янг собирается перейти в "Уотфорд"
Вингбек "Интера" Эшли Янг планирует вернуться на родину в Англию грядущим летом.
Выиграв Премьер-Лигу, Кубок Англии, Кубок Лиги и Лигу Европы в течение своих восьми с половиной сезонов в "Манчестер Юнайтед", в январе прошлого года Янг уехал покорять Италию.
В данный момент Эшли помогает "Интеру" лидировать в Серии А, и завоеванием итальянского титула ветеран планирует завершить этот этап своей карьеры, перейдя к следующему этапу.
Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, 35-летний англичанин собирается свободным агентом вернуться в "Уотфорд" — независимо от того, удастся ли его родному клубу выйти в Премьер-Лигу на будущий сезон.
Янг успел забить 22 гола в 110 матчах за "шершней", прежде чем в январе 2007 был продан в "Астон Виллу" за 9.6 млн. фунтов.
03.03.2021 21:00
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