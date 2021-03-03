Холанд вычеркнул "Челси" из своих вариантов

Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд считает, что "Челси" — недостаточно большой клуб для него.

На днях агент 20-летнего норвежца Мино Райола заявил, что только 10 клубов, включая четыре из Премьер-Лиги, могут позволить себе его клиента.



Однако Bild утверждает, что в Премьер-Лиге Холанд рассматривает лишь "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити". Ни попадание в Лигу Чемпионов, ни поддержка Романа Абрамовича не помогут "синим" заполучить Эрлинга.



По информации немецкого издания, Холанд хочет перейти в "абсолютный топ-клуб", а ведущий борьбу за попадание в топ-4 Премьер-Лиги "Челси" в глазах Эрлинга до этого статуса не дотягивает.



Также сообщается, что "Боруссия" надеется выручить около 100 миллионов фунтов за Холанда, вероятность ухода которого из Дортмунда грядущим летом очень высока.