Холанд вычеркнул "Челси" из своих вариантов
Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд считает, что "Челси" — недостаточно большой клуб для него.
На днях агент 20-летнего норвежца Мино Райола заявил, что только 10 клубов, включая четыре из Премьер-Лиги, могут позволить себе его клиента.
Однако Bild утверждает, что в Премьер-Лиге Холанд рассматривает лишь "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити". Ни попадание в Лигу Чемпионов, ни поддержка Романа Абрамовича не помогут "синим" заполучить Эрлинга.
По информации немецкого издания, Холанд хочет перейти в "абсолютный топ-клуб", а ведущий борьбу за попадание в топ-4 Премьер-Лиги "Челси" в глазах Эрлинга до этого статуса не дотягивает.
Также сообщается, что "Боруссия" надеется выручить около 100 миллионов фунтов за Холанда, вероятность ухода которого из Дортмунда грядущим летом очень высока.
03.03.2021 20:00
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Последние комментарии:
Лучше Кейна покупать тогда ..даже 150млн Хари будет провереным в АПЛ! чем этот щегол за 100млн :)
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Льется без остановки гпенсам на бестолковки
(ответить)
КОРОЛЬ!!!
(ответить)
Вот и всё спокоино дышим :))
Хотя мне он покс не топ! В АПЛ не ясно что с ним будет...
(ответить)
на кону три дорогих суперигрока
месси мбаппе и холланд
и практически все будет зависеть не от какого-то там рабиновича и даже не от шейхов
а от месси и туда куда этот карлик захочет перейти
перейдет в сити - пеп не получит ни мбапе ни холанда
перейдет в псж - уйдет мбапе и тут уже возможны варианты
но пенсам красиво конечно по губам провели с их запросами
сперва тренера найдите хорошего))
(ответить)
И здесь пенсов швыряют.
(ответить)
что этот холланд себе позволяет?
АХАХАХАХАХАХА
(ответить)
Хахаха с каких пор МС стал топ клубом?? Обоссанный клуб с кучей денег не более того
(ответить)
В Англии будет рассматривать будет только Сити и Ливер, скорее всего. А в целом, Бавария, Реал, Ювентус, ПСЖ и две вышеуказанные английские команды.
(ответить)
Ахахахах
(ответить)
Ухахахаха.
(ответить)
Ахахахахахахахахахахахахахахахахахахаха
Охохохохохохохохохохохохохохохохохохохо
Ехехехехехехехехехехехехехехехехехехехехе
(ответить)
просто все ссут на пенсов
(ответить)
Зазвездился тупорез конкретно...с его талантом за счастье в Роторе играть будет скоро!!!
(ответить)
да скорее ему не нравится тренерская чехарда в клубе абрамовича. холанд молод и для дальнейшего развития ему надо идти к толковому тренеру и играть постоянно. врят ли в первую очередь его будут интересовать деньги, это скорее запросы райолы
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был бы стоящий игрок его бы баварцы давно забрали на замену Левандовскому
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У МЮ безусловно положение лучше, чем у Челси)
А так - и не нужен был. Синим в первую очередь защитников бы взять.
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Пенсы сами понимают что их клуб обычный дырявый мешок рублей, изредко разбрасывающий ими ради получения кубка АПЛ. Могут хоть миллиард опять влить в состав, но так и останутся только 6-7 командой в Англии
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К Пепу Гвардьёле в Ман Сито
Мбаппе в Реал
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Есть такой игрок, который клепал тоже очень много в Бундеслиге. Тимо Вернер зовут. А тут 20 лет парню. Не понимаю всего этого шума. Когда-то футболисты должны были выиграть ЗМ или стабильно отыграть 3-4 сезона на топ уровне, чтобы их так нахваливали и предлагали такие деньги. А сейчас что Санчо, что Холанд. Пофеерят чуток и все. 100 лямов на стол и контракты как ВВП Сомали.
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