Холанд вычеркнул "Челси" из своих вариантов

Эрлинг Холанд Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд считает, что "Челси" — недостаточно большой клуб для него.

На днях агент 20-летнего норвежца Мино Райола заявил, что только 10 клубов, включая четыре из Премьер-Лиги, могут позволить себе его клиента.

Однако Bild утверждает, что в Премьер-Лиге Холанд рассматривает лишь "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити". Ни попадание в Лигу Чемпионов, ни поддержка Романа Абрамовича не помогут "синим" заполучить Эрлинга.

По информации немецкого издания, Холанд хочет перейти в "абсолютный топ-клуб", а ведущий борьбу за попадание в топ-4 Премьер-Лиги "Челси" в глазах Эрлинга до этого статуса не дотягивает.

Также сообщается, что "Боруссия" надеется выручить около 100 миллионов фунтов за Холанда, вероятность ухода которого из Дортмунда грядущим летом очень высока.


Метки Боруссия, Холанд, Челси

Автор mihajlo   

Дата 03.03.2021 20:00

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Последние комментарии:




  1. chelsiukpro 03.03.2021 21:16 # chelsiukpro
    Лучше Кейна покупать тогда ..даже 150млн Хари будет провереным в АПЛ! чем этот щегол за 100млн :)

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  2. mixmaster 03.03.2021 21:16 # mixmaster
    Льется без остановки гпенсам на бестолковки

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  3. kukuruzzo 03.03.2021 21:16 # kukuruzzo
    КОРОЛЬ!!!

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  4. chelsiukpro 03.03.2021 21:10 # chelsiukpro
    Вот и всё спокоино дышим :))
    Хотя мне он покс не топ! В АПЛ не ясно что с ним будет...

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  5. superperez101 03.03.2021 21:07 # superperez101
    на кону три дорогих суперигрока
    месси мбаппе и холланд
    и практически все будет зависеть не от какого-то там рабиновича и даже не от шейхов
    а от месси и туда куда этот карлик захочет перейти

    перейдет в сити - пеп не получит ни мбапе ни холанда
    перейдет в псж - уйдет мбапе и тут уже возможны варианты

    но пенсам красиво конечно по губам провели с их запросами
    сперва тренера найдите хорошего))

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  6. lovrentiy 03.03.2021 21:04 # lovrentiy
    И здесь пенсов швыряют.

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  7. superperez101 03.03.2021 21:03 # superperez101
    что этот холланд себе позволяет?

    АХАХАХАХАХАХА

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  8. real-chel 03.03.2021 21:02 # real-chel
    Хахаха с каких пор МС стал топ клубом?? Обоссанный клуб с кучей денег не более того

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  9. halamadrid94 03.03.2021 21:01 # halamadrid94
    В Англии будет рассматривать будет только Сити и Ливер, скорее всего. А в целом, Бавария, Реал, Ювентус, ПСЖ и две вышеуказанные английские команды.

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  10. billy-bones 03.03.2021 21:00 # billy-bones
    Ахахахах

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  11. felix-the-cat 03.03.2021 21:00 # felix-the-cat
    Ухахахаха.

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  12. chebrec 03.03.2021 20:56 # chebrec
    Ахахахахахахахахахахахахахахахахахахаха
    Охохохохохохохохохохохохохохохохохохохо
    Ехехехехехехехехехехехехехехехехехехехехе

    (ответить)

  13. januzaj00 03.03.2021 20:50 # januzaj00
    просто все ссут на пенсов

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  14. stalker2005 03.03.2021 20:46 # stalker2005
    Зазвездился тупорез конкретно...с его талантом за счастье в Роторе играть будет скоро!!!

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  15. liverfun 03.03.2021 20:40 # liverfun
    да скорее ему не нравится тренерская чехарда в клубе абрамовича. холанд молод и для дальнейшего развития ему надо идти к толковому тренеру и играть постоянно. врят ли в первую очередь его будут интересовать деньги, это скорее запросы райолы

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  16. irbis85 03.03.2021 20:39 # irbis85
    был бы стоящий игрок его бы баварцы давно забрали на замену Левандовскому

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  17. idel 03.03.2021 20:10 # idel
    У МЮ безусловно положение лучше, чем у Челси)
    А так - и не нужен был. Синим в первую очередь защитников бы взять.

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  18. gameboy 03.03.2021 20:07 # gameboy
    Пенсы сами понимают что их клуб обычный дырявый мешок рублей, изредко разбрасывающий ими ради получения кубка АПЛ. Могут хоть миллиард опять влить в состав, но так и останутся только 6-7 командой в Англии

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  19. mancunia-planet 03.03.2021 20:07 # mancunia-planet
    К Пепу Гвардьёле в Ман Сито
    Мбаппе в Реал

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  20. empry 03.03.2021 20:05 # empry
    Есть такой игрок, который клепал тоже очень много в Бундеслиге. Тимо Вернер зовут. А тут 20 лет парню. Не понимаю всего этого шума. Когда-то футболисты должны были выиграть ЗМ или стабильно отыграть 3-4 сезона на топ уровне, чтобы их так нахваливали и предлагали такие деньги. А сейчас что Санчо, что Холанд. Пофеерят чуток и все. 100 лямов на стол и контракты как ВВП Сомали.

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