Моуриньо винит "Реал" в том, что Бэйл так долго набирал форму

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо объяснил, почему вингеру Гарету Бэйлу потребовалось так много времени, чтобы набрать форму.

Вернувшись к "шпорам" на правах аренды из "Реала" в сентябре, Бэйл только в последних матчах принялся демонстрировать хорошую игру и приносить команде пользу результативными действиями.



Объясняя, почему на это ушли месяцы, Моуриньо указывает, что Гарет прибыл в Северный Лондон не только с травмой, но и без регулярной игровой практики на протяжении двух предыдущих сезонов.



"Почему на протяжении двух лет с ним был то, что было в Мадриде? Спросите их. Может быть, если они ответят вам, вы лучше поймете, почему ему потребовалось столько времени".



"Возможно, терпение — это главная причина, почему он достиг того уровня, который он демонстрирует в последнюю пару недель", — цитирует Моуриньо Sky Sports.