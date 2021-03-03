Моуриньо винит "Реал" в том, что Бэйл так долго набирал форму

Гарет Бэйл Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо объяснил, почему вингеру Гарету Бэйлу потребовалось так много времени, чтобы набрать форму.

Вернувшись к "шпорам" на правах аренды из "Реала" в сентябре, Бэйл только в последних матчах принялся демонстрировать хорошую игру и приносить команде пользу результативными действиями.

Объясняя, почему на это ушли месяцы, Моуриньо указывает, что Гарет прибыл в Северный Лондон не только с травмой, но и без регулярной игровой практики на протяжении двух предыдущих сезонов.

"Почему на протяжении двух лет с ним был то, что было в Мадриде? Спросите их. Может быть, если они ответят вам, вы лучше поймете, почему ему потребовалось столько времени".

"Возможно, терпение — это главная причина, почему он достиг того уровня, который он демонстрирует в последнюю пару недель", — цитирует Моуриньо Sky Sports.


Метки Бэйл, Моуриньо, Реал, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 03.03.2021 19:00

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  1. halamadrid94 03.03.2021 19:06 # halamadrid94
    Отлично провел пару матчей и все, рот Маура не закрыть. Он в Реале если играл, то невзрачно. А остальное время проводил за игрой гольф или чем-то еще, якобы травмированным.

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