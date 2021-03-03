Тухель: "Клопп превратил "Ливерпуль" в победоносную машину"

Наставник "Челси" Томас Тухель похвалил своего коллегу Юргена Клоппа, который, как он считает, превратил "Ливерпуль" в "победоносную машину".

В четверг вечером подопечные Тухеля выйдут на поле "Энфилда", где "Ливерпуль" проиграл все четыре последних матча Премьер-Лиги.



В преддверии этого выезда Томас выразил свое восхищение Клоппом, сменщиком которого он становился в "Майнце" и дортмундской "Боруссии".



"Здесь ты берешься соревноваться не только с лучшими клубами, но и с лучшими тренерами в мире, и очевидно, что Юрген — один из них. Он доказал это во многих клубах".



"Это заставляет меня пораньше вставать с кровати, потому что конкурировть с ним и его командами — это вызов для меня. Юрген доказал, что он выдающийся тренер, и любой клуб, где он работал, он превращал в единое целое".



"Во всех трех своих клубах, где ему довелось поработать, он был большой частью клуба, даже после своего ухода. Он остается большой частью этих клубов в сердцах фанатов. И это огромный успех. Он сделал это даже за рубежом, в самой сложной лиге".



"Он превратил "Ливерпуль" в победоносную машину. Он и его игроки являются единым целым, и это то, что тебя ждет, когда противостоишь им. Так же с игроками "Атлетико" и Диего Симеоне. У них очень сплоченная команда. Это большой вызов. С такими соперниками мы и хотим конкурировать", — цитирует Тухеля The Independent.