Артета дал понять, что не собирается в "Барселону"

Микель Артета Главный тренер "Арсенала" Микель Артета прокомментировал слухи, сватающие его в "Барселону".

На текущей неделе одна из каталонских радиостанций сообщила, что в случае своего избрания президентом "Барселоны" Жоан Лапорта собирается переманить Артету.

Микель является продуктом академии "Барсы", но в 2002 году покинул "Ноу Камп", не сыграв ни матча.

38-летний испанец признается, что у него есть связь с "Барсой", однако работа в "Арсенале" его более чем устраивает.

"Всегда будут спекуляции, когда на носу выборы президента "Барселоны", потому что это огромная команда".

"Как вы знаете, я вырос там как игрок, и мы всегда будем связаны. Однако я полностью сосредоточен на своей работе здесь. А здесь нам нужно еще многое сделать, и я по-настоящему наслаждаюсь этим".

"Сегодня и завтра я буду главным тренером "Арсенала", и я наслаждаюсь этим. И я хочу быть гораздо успешнее, чем мы были до сих пор", — цитирует Артету ESPN.


Метки Арсенал, Артета, Барселона

Автор mihajlo   

Дата 03.03.2021 17:00

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  1. suddenly 03.03.2021 17:37 # suddenly
    Слава богу! А то мы уж подумали, что такого топаря потеряет АПЛ!

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  2. gameboy 03.03.2021 17:18 # gameboy
    Там вроде только типов из академии берут

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