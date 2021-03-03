Артета дал понять, что не собирается в "Барселону"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета прокомментировал слухи, сватающие его в "Барселону".

На текущей неделе одна из каталонских радиостанций сообщила, что в случае своего избрания президентом "Барселоны" Жоан Лапорта собирается переманить Артету.



Микель является продуктом академии "Барсы", но в 2002 году покинул "Ноу Камп", не сыграв ни матча.



38-летний испанец признается, что у него есть связь с "Барсой", однако работа в "Арсенале" его более чем устраивает.



"Всегда будут спекуляции, когда на носу выборы президента "Барселоны", потому что это огромная команда".



"Как вы знаете, я вырос там как игрок, и мы всегда будем связаны. Однако я полностью сосредоточен на своей работе здесь. А здесь нам нужно еще многое сделать, и я по-настоящему наслаждаюсь этим".



"Сегодня и завтра я буду главным тренером "Арсенала", и я наслаждаюсь этим. И я хочу быть гораздо успешнее, чем мы были до сих пор", — цитирует Артету ESPN.