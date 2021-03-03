"Арсенал" поспорит с тремя другими клубами за Эдуара

Одсонн Эдуар "Арсенал" является одним из четырех претендентов на нападающего "Селтика" Одсонна Эдуара.

Нынешний сезон показал, что "Арсенал" уже не может положиться на Пьер-Эмерика Обамеянга, как прежде. А Александр Лакасетт, как ожидается, будет выставлен на продажу ввиду истекающего контракта.

Эта ситуация подталкивает "канониров" к выходу на трансферный рынок, и Leicester Mercury называет целью лондонского клуба как раз Эдуара, который забил 82 гола в 159 матчах за "Селтик".

Однако в борьбе за 23-летнего француза "Арсенал" рискует столкнуться с конкуренцией трех других клубов: "Лестера", Астон Виллы" и "Ромы".

Добавим, что трансфер Эдуара оценивается всего в 20 миллионов фунтов — по причине истекающего в 2022 году контракта.


Метки Арсенал, Селтик, Эдуар

Автор mihajlo   

Дата 03.03.2021 15:00

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  1. french 03.03.2021 15:08 # french
    Он кельтов - то не вытаскивает в донном скотиш чемпе, о чем вообще речь, это не Хенрик Ларссон

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