"Арсенал" поспорит с тремя другими клубами за Эдуара

"Арсенал" является одним из четырех претендентов на нападающего "Селтика" Одсонна Эдуара.

Нынешний сезон показал, что "Арсенал" уже не может положиться на Пьер-Эмерика Обамеянга, как прежде. А Александр Лакасетт, как ожидается, будет выставлен на продажу ввиду истекающего контракта.



Эта ситуация подталкивает "канониров" к выходу на трансферный рынок, и Leicester Mercury называет целью лондонского клуба как раз Эдуара, который забил 82 гола в 159 матчах за "Селтик".



Однако в борьбе за 23-летнего француза "Арсенал" рискует столкнуться с конкуренцией трех других клубов: "Лестера", Астон Виллы" и "Ромы".



Добавим, что трансфер Эдуара оценивается всего в 20 миллионов фунтов — по причине истекающего в 2022 году контракта.