"Арсенал" поспорит с тремя другими клубами за Эдуара
"Арсенал" является одним из четырех претендентов на нападающего "Селтика" Одсонна Эдуара.
Нынешний сезон показал, что "Арсенал" уже не может положиться на Пьер-Эмерика Обамеянга, как прежде. А Александр Лакасетт, как ожидается, будет выставлен на продажу ввиду истекающего контракта.
Эта ситуация подталкивает "канониров" к выходу на трансферный рынок, и Leicester Mercury называет целью лондонского клуба как раз Эдуара, который забил 82 гола в 159 матчах за "Селтик".
Однако в борьбе за 23-летнего француза "Арсенал" рискует столкнуться с конкуренцией трех других клубов: "Лестера", Астон Виллы" и "Ромы".
Добавим, что трансфер Эдуара оценивается всего в 20 миллионов фунтов — по причине истекающего в 2022 году контракта.
03.03.2021 15:00
Просмотров: 204
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Он кельтов - то не вытаскивает в донном скотиш чемпе, о чем вообще речь, это не Хенрик Ларссон
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий