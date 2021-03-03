Премьер-Лига просит правительство пустить зрителей на два заключительных тура
Премьер-Лига уговаривает британское правительство разрешить болельщикам вернуться на трибуны на матчи двух заключительных туров.
В данный момент план премьера Бориса Джонсона по снятию коронавирусных ограничений предусматривает возможность пустить фанатов на стадионы только на матчи 38-го тура, который будет сыгран 23 мая.
Клубы Премьер-Лиги обеспокоены, что это может стать преимуществом для тех, кто играет свой последний матч дома. Это подталкивает их к тому, чтобы отложить возвращение зрителей до следующего сезона.
По информации Daily Mail, прорабатывается и другой вариант. Премьер-Лига лоббирует идею, чтобы зрителей в количестве 10,000 или 25 процентов от вместимости стадиона на матч допустили не на один заключительный тур, а на два заключительных.
В таком случае каждая команда сможет провести при зрителях один матч дома и один матч на выезде, благодаря чему целостность соревновательного процесса будет сохранена.
03.03.2021 14:00
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Там люди умирают а они только о карманах своих думают!
аннулировать этот сезон!
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Тут идет речь , что бы вообще пустили зрителей а они думают о целостности.
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