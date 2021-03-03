Премьер-Лига просит правительство пустить зрителей на два заключительных тура

Премьер-Лига уговаривает британское правительство разрешить болельщикам вернуться на трибуны на матчи двух заключительных туров.

В данный момент план премьера Бориса Джонсона по снятию коронавирусных ограничений предусматривает возможность пустить фанатов на стадионы только на матчи 38-го тура, который будет сыгран 23 мая.



Клубы Премьер-Лиги обеспокоены, что это может стать преимуществом для тех, кто играет свой последний матч дома. Это подталкивает их к тому, чтобы отложить возвращение зрителей до следующего сезона.



По информации Daily Mail, прорабатывается и другой вариант. Премьер-Лига лоббирует идею, чтобы зрителей в количестве 10,000 или 25 процентов от вместимости стадиона на матч допустили не на один заключительный тур, а на два заключительных.



В таком случае каждая команда сможет провести при зрителях один матч дома и один матч на выезде, благодаря чему целостность соревновательного процесса будет сохранена.