Алле: "У Райса потенциал игрока мирового уровня"

Нападающий "Аякса" Себастьян Алле ожидает, что полузащитник "Вест Хэма" Деклан Райс вырастет в игрока мирового уровня.

22-летний Райс великолепно проводит этот сезон, помогая "молотобойцам" удерживать место в топ-4 Премьер-Лиги.



По мнению Алле, покинувшего "Вест Хэм" в январе, называемый в числе трансферных целей "Челси" и "Манчестер Юнайтед" Деклан продолжит прогрессировать и будет играть еще лучше.



"Он определенно может стать игроком мирового уровня, я уверен насчет этого. У него есть все необходимое. Он по-прежнему очень молод, но он силен в плане техники, и он хороший капитан".



"Я могу легко сказать, что в мой период выступлений за "Вест Хэм" он был одним из двух самых важных игроков в команде. Я лишь желаю ему стать игроком мирового уровня, потому что у него есть этот потенциал", — сообщил Алле talkSPORT.