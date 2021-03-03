"Ливерпуль" больше всех в Премьер-Лиге страдает от травм и болезней
"Ливерпуль" был назван самой страдающей от травм и болезней командой в этом сезоне Премьер-Лиги.
В данный момент "Ливерпуль" занимает только шестое место в Премьер-Лиге, уже попрощавшись с надеждой защитить чемпионское звание. Задача "красных" на остаток сезона — попасть в топ-4.
Огромное влияние на игру "Ливерпуля" в этом сезоне оказали травмы, особенно среди защитников. Как сообщает Sky Sports, суммарно игроки команды Юргена Клоппа пропустили 1,029 дней из-за проблем со здоровьем.
По этому показателю "Ливерпулю" нет равных в Премьер-Лиге — следом с отставанием почти в 200 дней идет "Кристал Пэлас" (861).
Самые везучие команды нынешнего сезона в плане травм и болезней — это "Челси" (276) и "Арсенал" (354).
Добавим, что в данный момент в лазарете "Ливерпуля" находятся восемь игроков — только у "Кристал Пэлас" и "Лестера" больше (по 9).
03.03.2021 12:00
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Снова струя тупым Членсам в ебало, которые орут про то, что у них столько же травм.
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