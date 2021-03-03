"Ливерпуль" больше всех в Премьер-Лиге страдает от травм и болезней

Джо Гомес и Виргил Ван Дейк "Ливерпуль" был назван самой страдающей от травм и болезней командой в этом сезоне Премьер-Лиги.

В данный момент "Ливерпуль" занимает только шестое место в Премьер-Лиге, уже попрощавшись с надеждой защитить чемпионское звание. Задача "красных" на остаток сезона — попасть в топ-4.

Огромное влияние на игру "Ливерпуля" в этом сезоне оказали травмы, особенно среди защитников. Как сообщает Sky Sports, суммарно игроки команды Юргена Клоппа пропустили 1,029 дней из-за проблем со здоровьем.

По этому показателю "Ливерпулю" нет равных в Премьер-Лиге — следом с отставанием почти в 200 дней идет "Кристал Пэлас" (861).

Самые везучие команды нынешнего сезона в плане травм и болезней — это "Челси" (276) и "Арсенал" (354).

Добавим, что в данный момент в лазарете "Ливерпуля" находятся восемь игроков — только у "Кристал Пэлас" и "Лестера" больше (по 9).

Количество пропущенных дней с травмами и болезнями

Количество травм в данный момент


Метки Ливерпуль, Премьер-Лига, травмы

Автор mihajlo   

Дата 03.03.2021 12:00

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  1. felix-the-cat 03.03.2021 12:05 # felix-the-cat
    Снова струя тупым Членсам в ебало, которые орут про то, что у них столько же травм.

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