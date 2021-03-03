Сульшер рассказал, когда вернется Погба

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер назвал новую дату по возвращению полузащитника Поля Погба в строй.

Напомним, Погба находится вне игры с ничьей 3:3 против "Эвертона" в начале февраля, когда он получил травму бедра.



27-летний француз пропускает выезд к "Кристал Пэлас" в среду вечером и до сих пор не возобновил полноценные тренировки, однако Сульшер рассчитывает на подопечного уже в этом месяце.



"Поль все еще не готов вернуться к выступлениям за нас. Его самочувствие улучшилось, но он пока не тренируется с командой и в Лондон точно не поедет".



"Я определенно надеюсь, что мы увидим его до международного перерыва. Он в очень хорошем настроении и очень упорно трудится".



"Он знает, что по возвращении его в строй у нас не будет двух-трех матчей, чтобы привести его в форму, поэтому он упорно трудится над своей физической формой сейчас. Когда ты обладаешь мастерством, которое есть у Поля, физическая форма выходит на первый план".



"Что касается его душевого состояния... Когда над Манчестером светит солнце, здесь не на что жаловаться", — цитирует Сульшера The Independent.