27-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей среды
В среду, 3 марта, тремя поединками продолжится 27-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.
БЕРНЛИ — ЛЕСТЕР 21:00 Онлайн-трансляция
"Бернли" выиграл только один из семи последних матчей в Премьер-Лиге. В этом сезоне на "Терф Мур" было забито 24 гола — меньше, чем на каком-либо другом стадионе. Над "Лестером", страдающим от травм и плохой формы Джейми Варди, нависла угроза впервые при Брендане Роджерсе потерпеть три поражения подряд с учетом всех соревнований. "Бордовые" выиграли три из четырех последних домашних матчей против "лис".
Нападающий Крис Вуд впервые за месяц может появиться в стартовом составе "Бернли", но Эрик Питерс, Йоханн Берг Гудмундссон, Робби Брэйди и Эшли Барнс травмированы.
Нападающий "Лестера" Харви Барнс перенес операцию на колене и пропустит минимум шесть недель. Если Джонни Эванс не успеет залечить икроножную мышцу, его может заменить Весле Фофана. Джейми Варди играет, несмотря на проблемы с пахом.
ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД — АСТОН ВИЛЛА 21:00 Онлайн-трансляция
На время взбодрившись, сейчас "Шеффилд Юнайтед" потерпел четыре поражения подряд в Премьер-Лиге, причем в трех крайних даже не забивал. "Астон Вилла" не проиграла ни одного из трех последних матчей в чемпионате, не пропустив в них ни одного гола. "Клинки" одержали лишь одну победу в девяти встречах с бирмингемцами в рамках Премьер-Лиги.
Защитник "Шеффилд Юнайтед" Крис Бэшем пропустит несколько недель, а компанию в лазарете ему составят Джон Иган, Джейден Богл, Джек О'Коннелл, Сандер Берге и Джек Робинсон.
Капитан "Виллы" Джек Грилиш пропустит третий матч кряду из-за травмы икры. Эмилиано Мартинес оправился после растяжения паховых мышц. Нападающий Уэсли Мораес едва приступил к тренировкам.
КРИСТАЛ ПЭЛАС — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 23:00 Онлайн-трансляция
33 очка — это лучший результат "Кристал Пэлас" в высшем дивизионе после 26 первых матчей с сезона 1991/92, однако в 19 последних встречах с представителями "большой шестерки" в Премьер-Лиге "орлы" не выиграли ни разу. "Манчестер Юнайтед" потерпел лишь одно поражение в 20 последних поединках чемпионата, а на выезде и вовсе ни разу не уступил в этой кампании Премьер-Лиги. "Пэлас" не знает побед уже в 12 домашних встречах чемпионата кряду с "красными дьяволами".
Нападающий "Пэлас" Уилфрид Заха, пропустивший четыре последних матча с повреждением бедра, вернется не раньше уикенда, но Джеффри Шлюпп и Коннор Уикхэм уже здоровы.
Нападающий "Юнайтед" Эдинсон Кавани оправился после мышечной травмы. Фил Джонс и Поль Погба остаются в лазарете.
03.03.2021 10:00
Просмотров: 423
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Юрген, брат - новые стикеры для телеги надо
(ответить)
«23-летний защитник английского «Вулверхэмптона» Макс Килман изъявил желание выступать за сборную Украины. У него есть такие возможности. Его мать – украинка. Футболист, который сейчас является основным центральным защитником в команде АПЛ. На его счету 15 сыгранных матчей из 26 туров за «Вулверхэмптон» в текущем сезоне.
Он изъявил желание выступать именно за сборную Украины. Насколько мне известно, существует определенный контакт между Килманом и УАФ. 5-го числа Андрей Шевченко объявит состав сборной Украины, и интересно, окажется ли там фамилия Килмана».
Напомним, Андрей Шевченко признался, что следит за Килманом как потенциальным новичком сборной Украины.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий