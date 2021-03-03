27-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей среды

В среду, 3 марта, тремя поединками продолжится 27-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

БЕРНЛИ — ЛЕСТЕР 21:00 Онлайн-трансляция



"Бернли" выиграл только один из семи последних матчей в Премьер-Лиге. В этом сезоне на "Терф Мур" было забито 24 гола — меньше, чем на каком-либо другом стадионе. Над "Лестером", страдающим от травм и плохой формы Джейми Варди, нависла угроза впервые при Брендане Роджерсе потерпеть три поражения подряд с учетом всех соревнований. "Бордовые" выиграли три из четырех последних домашних матчей против "лис".



Нападающий Крис Вуд впервые за месяц может появиться в стартовом составе "Бернли", но Эрик Питерс, Йоханн Берг Гудмундссон, Робби Брэйди и Эшли Барнс травмированы.



Нападающий "Лестера" Харви Барнс перенес операцию на колене и пропустит минимум шесть недель. Если Джонни Эванс не успеет залечить икроножную мышцу, его может заменить Весле Фофана. Джейми Варди играет, несмотря на проблемы с пахом.



ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД — АСТОН ВИЛЛА 21:00 Онлайн-трансляция



На время взбодрившись, сейчас "Шеффилд Юнайтед" потерпел четыре поражения подряд в Премьер-Лиге, причем в трех крайних даже не забивал. "Астон Вилла" не проиграла ни одного из трех последних матчей в чемпионате, не пропустив в них ни одного гола. "Клинки" одержали лишь одну победу в девяти встречах с бирмингемцами в рамках Премьер-Лиги.



Защитник "Шеффилд Юнайтед" Крис Бэшем пропустит несколько недель, а компанию в лазарете ему составят Джон Иган, Джейден Богл, Джек О'Коннелл, Сандер Берге и Джек Робинсон.



Капитан "Виллы" Джек Грилиш пропустит третий матч кряду из-за травмы икры. Эмилиано Мартинес оправился после растяжения паховых мышц. Нападающий Уэсли Мораес едва приступил к тренировкам.



КРИСТАЛ ПЭЛАС — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 23:00 Онлайн-трансляция



33 очка — это лучший результат "Кристал Пэлас" в высшем дивизионе после 26 первых матчей с сезона 1991/92, однако в 19 последних встречах с представителями "большой шестерки" в Премьер-Лиге "орлы" не выиграли ни разу. "Манчестер Юнайтед" потерпел лишь одно поражение в 20 последних поединках чемпионата, а на выезде и вовсе ни разу не уступил в этой кампании Премьер-Лиги. "Пэлас" не знает побед уже в 12 домашних встречах чемпионата кряду с "красными дьяволами".



Нападающий "Пэлас" Уилфрид Заха, пропустивший четыре последних матча с повреждением бедра, вернется не раньше уикенда, но Джеффри Шлюпп и Коннор Уикхэм уже здоровы.



Нападающий "Юнайтед" Эдинсон Кавани оправился после мышечной травмы. Фил Джонс и Поль Погба остаются в лазарете.