Сульшер: "МЮ должен быть реалистичен и ответственен в трансферных делах"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что его клуб будет "реалистичен и ответственен", работая на трансферном рынке грядущим летом.

Приближается лето, а значит трансферные слухи набирают обороты. Что касается "Юнайтед", то "красных дьяволов" прежде всего связывают с покупками защитника "Реала" Рафаэля Варана и нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.



Однако Сульшер спешит остудить ожидания, намекая, что "Юнайтед" может обратиться к своей академии вместо траты денег.



"Пандемия определенно повлияла на каждого в футболе. Конечно, у каждого сократились доходы, пострадали финансы. Это коснулось всех нас".



"Ведя свои дела на поле и за его пределами, мы должны быть реалистами и поступать ответственно. Наша тренировочная база и стадион нуждаются в улучшениях, и мы должны смотреть на всю картину целиком. Куда мы можем потратить деньги? И сколько? Таковы реалии мира сейчас, они изменились".



"Я лишь думаю, что трансферов в мире футбола будет все меньше и меньше, пока эта ситуация не изменится".



"На это можно смотреть по-разному. У нас в академии есть игроки, которые теперь могут получить шансы. Все клубы в мире проходят через это, так что мы — не исключение", — цитирует Сульшера ESPN.