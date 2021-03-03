Скоулз не может назвать Фернандеша Игроком Года

Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз объяснил, почему полузащитник "красных дьяволов" Бруну Фернандеш не станет Игроком Года.

В 26 матчах этого сезона Премьер-Лиги Фернандеш забил 15 голов и отдал 10 результативных передач, заставив говорить о себе как о претенденте на звание лучшего игрока кампании 2020/21.



Однако Скоулз видит несколько более достойных главной индивидуальной награды игроков, указывая на то, что "Юнайтед" не станет чемпионом, а Фернандеш не проявляет себя в больших матчах.



"Он придал этому "Юнайтед" нечто особенное. Он создает голы, забивает голы — не в больших матчах, но во многих из них!"



"Ты приходишь в "Манчестер Юнайтед", чтобы выигрывать трофеи и большие матчи, и в больших матчах он должен лучше проявлять себя".



"Я нахожу небольшое оправдание в том, что центральные защитники "Юнайтед" чересчур нуждаются в подстраховке — особенных в больших матчах, где им приходится противостоять классным атакующим игрокам".



"А центральные полузащитники сидят слишком глубоко, и он не получает должной поддержки от них, и это важно".



"Он не может все делать в одиночку. Ему нужно, чтобы партнеры уводили соперников, позволяя ему врываться на свободное пространство и быть игроком, который контролирует центр поля. Так он смог бы играть в свой лучший футбол".



"Это будет проблемой для "Юнайтед", пока они не решат ее. Им нужен доминирующий центральный защитник, который будет забирать мяч у соперников. Посмотрите, как выступает "Сити" с Диашем... У всех команд, выигрывавших лигу в последние годы, был такой игрок: Компани, Ван Дейк".



"Он несомненно должен быть среди претендентов на награду, но я всегда считал, что лучшие игроки выступают за команду, которая выигрывает лигу, и я бы назвал нескольких игроков "Сити" прежде Бруну", — цитирует Скоулза Daily Mirror.