Тебас раскритиковал CAS за оправдательный вердикт в отношении "Сити"

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас раскритиковал Спортивный арбитражный суд (CAS), который оправдал "Манчестер Сити" по делу о нарушении правил финансового фейр-плей.

Напомним, УЕФА отстранил "Сити" от участия в Лиге Чемпионов на два года, однако "горожане" обратились с апелляцией в CAS, который прошлым летом вынес оправдательный вердикт.



Тебас недоволен вердиктом CAS и обещает, что его организация будет бороться с судом в Лозанне.



"Насколько я верю в ФФП? Если судить по тому, что происходило в последние годы, то уровень моей уверенности низок. Но если судить по намерениям Чеферина (президента УЕФА) установить экономический контроль и заставить соблюдать правила, то это другой разговор".



"Правила ФФП не идеальны, но они меня устраивают, если каждый просто будет соблюдать их, а не пытаться обойти всевозможными способами, как это делают "Сити" и ПСЖ".



"Оба эти клуба были наказаны в той или иной степени. В случае с "Сити" наказание было значительным, но CAS взял и снял дисквалификацию. Так что я не знаю, должен ли я волноваться насчет УЕФА или CAS".



"В CAS творится бардак. Они принимают решения, которые нужно расследовать. И испанская лига будет их расследовать".



"УЕФА старается, а затем дело уходит в CAS, и все отменяется. Решения CAS следует пересмотреть, а также расследовать, чем они там на самом деле занимаются", — сообщил Тебас Daily Mail.