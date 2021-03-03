Гвардиола думает только о дерби Манчестера

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что теперь его внимание сосредоточено исключительно на дерби с "Манчестер Юнайтед" в ближайшее воскресенье.

Обыграв во вторник вечером "Вулверхэмптон" со счетом 4:1, "Сити" развил свою победную серию до 21 матча с учетом всех соревнований и увеличил свой отрыв от ближайшего преследователя в Премьер-Лиге, коим является как раз "Юнайтед", до 15 очков.



Кажется, что титул у "горожан" уже в кармане, однако все мысли Гвардиолы — только о ближайшем матче.



"Манчестер Юнайтед" — только это волнует на сейчас".



"Чемпионом остается "Ливерпуль", корона принадлежит им. Прямо сейчас мы в лучшем положении, чтобы отобрать корону у них, и мы постараемся это сделать, но пока они чемпионы".



"Предстоит разыграть еще 33 очка. Завтра сыграет наш соперник, а мы отдохнем день или два, а затем будем готовиться принять "Манчестер Юнайтед".



"Мы в очень хорошем положении — положении, которого я не ожидал два или три месяца назад. Но нам нужно сохранять спокойствие и сражаться, как мы это делали сегодня", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.