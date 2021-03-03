Гари Кэхилл не планирует завершать карьеру
Защитник "Кристал Пэлас" Гари Кэхилл заявил, что не планирует завершать игровую карьеру, несмотря на истекающий в конце этого сезона контракт.
В декабре Кэхиллу исполнилось 35, и из-за различных болячек он сыграл только 11 матчей в этом сезоне Премьер-Лиги.
Пока "орлы" даже не предлагали Гари продлить сотрудничество, однако экс-капитан "Челси" не думает, что это будет его последний сезон в карьере.
"Я определенно продолжу играть, если в конце сезона буду так же здоров и так же голоден, чтобы выигрывать матчи, показывать хороший футбол и тренироваться".
"Именно так я чувствую себя сейчас, я наслаждаюсь игрой в футбол. Как и любой другой, с нетерпением ожидаю возвращения фанатов, но у меня все в порядке, и я хочу как можно дольше наслаждаться этим", — цитирует Кэхилла The Independent.
03.03.2021 00:05
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