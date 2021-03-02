Коул не думает, что бестрофейный МЮ будет привлекателен для Холанда

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Энди Коул считает, что клуб с "Олд Траффорд" в своем нынешнем состоянии не слишком-то привлекателен для звезд вроде Эрлинга Холанда из дортмундской "Боруссии".

Согласно слухам, после окончания этого сезона "Юнайтед" вернется за Холандом, не сумев заполучить норвежского бомбардира в январе прошлого года.



Однако Коул чувствует, что сейчас в Европе есть клубы, которые могут дать Холанду то, чего не может дать "Юнайтед".



"Чтобы заполучить такого рода парней — например, Холанда, — ты должен их соблазнить чем-нибудь".



"Ты должен соблазнить их возможность выигрывать трофеи или показать, что ты в годе от этого. У этих парней будут и другие варианты — вроде "Манчестер Сити", "Ливерпуля", "Челси", "Реала" и, возможно, "Барселоны".



"Как смотрится "Юнайтед" на фоне всех этих клубов в данный момент времени? Как бы я ни любил "Юнайтед" я не думаю, что сейчас они могут выезжать только на своем имени, особенно когда пытаются заполучить такого рода игроков".



"Когда я переходил в "Юнайтед", было по-другому. В то время каждый хотел играть за "Юнайтед". Сейчас на дворе 2021 год. Разве каждый хочет перейти в "Юнайтед"? Не уверен насчет этого", — сообщил Коул Daily Mirror.