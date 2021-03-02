Фил Джонс рискует пропустить сезон 2020/21 целиком

Защитник "Манчестер Юнайтед" Фил Джонс может так и не сыграть в этом сезоне.

Свой последний матч за "Юнайтед" Джонс провел более года назад — 26 января 2020. То была победа 6:1 над "Транмиром" в четвертом раунде Кубка Англии, причем Фил забил один из голов своей команды.



В июне Джонс перенес операцию на колене, и главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер рассчитывал на возвращение Фила к декабрю, даже заявив 28-летнего англичанина на вторую половину сезона Премьер-Лиги и на плей-офф Лиги Европы.



Однако во вторник Сульшер поведал, что выздоровление Джонса затягивается, и Фил рискует пропустить сезон 2020/21 целиком.



"Мы надеемся, что Фил вернется в этом сезоне, но ему приходится упорно работать. Он перенес пару рецидивов, и с такого рода травмой нужно быть терпеливым и дать ему время. Уж я-то все знаю о травмах колена".



"Я не уверен, когда он вернется. Мы дадим ему все шансы, чтобы он вернулся в этом сезоне. Если нет, надеюсь, он будет готов к старту следующего сезона", — цитирует Сульшера Daily Mail.