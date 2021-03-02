"Юнайтед" надеется купить Варана

"Манчестер Юнайтед" надеется приобрести защитника "Реала" Рафаэля Варана грядущим летом.

"Юнайтед" имеет давний интерес к Варану — еще со времен сэра Алекса Фергюсона, который проиграл борьбу за Рафаэля "Реалу" в 2011 году. В 2018 "красные дьяволы", тогда возглавляемые Жозе Моуриньо, предприняли вторую попытку и вновь неудачно.



Однако сейчас у Варана остается всего один год по контракту, вдобавок "Реал" находится в весьма стеснительном финансовом положении и нуждается в деньгах для покупки нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.



Как утверждают Manchester Evening News, "Реал" ожидает, что "Юнайтед" возобновит интерес к Варану, и в Мадриде открыты к продаже 27-летнего игрока сборной Франции.



А "дьяволы" в свою очередь намерены использовать эту возможность, видя в Варане идеального партнера для Харри Магуайру по центру обороны.