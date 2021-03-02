Клубы Премьер-Лиги обсуждают изменение арендной системы

Клубы Премьер-Лиги могут получить возможность отправлять молодых игроков в аренду вне сроков трансферных окон.

В преддверии сезона 2016/17 ФИФА запретил арендные соглашения в связи с чрезвычайными обстоятельствами вне сроков трансферных окон. Это было сделано для защиты целостности соревнований.



В первую очередь это ударило по молодым игрокам, которые делают первые шаги на взрослом уровне и нуждаются в игровой практике.



По информации Daily Mail, в обозримом будущем правила могут быть изменены. 20 клубов Премьер-Лиги уже обсудили соответствующие предложения во время своей последней видеоконференции, и большинство высказалось за.



Предполагается, что участники Премьер-Лиги получат возможность отправлять игроков не старше 21 года в аренду в любой момент сезона. Это должно помочь развитию молодых футболистов, которые не имеют практики в своих клубах.