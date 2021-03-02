Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер поставил точку в истории с неназначенным пенальти в воскресном матче Премьер-Лиги против "Челси".

Накануне стало известно, что FA не будет выдвигать обвинений в адрес Сульшера и его защитника Люка Шоу, которые публично раскритиковали рефери Стюарта Аттуэлла, проигнорировавшего игру рукой вингером "Челси" Каллумом Хадсон-Одои в своей штрафной.



Сульшер также говорил, что "Челси" стал оказывать давление на арбитров еще до матча с помощью провокационных публикаций на своей веб-сайте.



Однако ко вторнику Оле Гуннар остыл и заверил, что этот инцидент остался позади.



"Думаю, у рефери и так достаточно сложная работа, и дополнительно давить на них ни к чему, поэтому давайте просто позволим им делать свою работу и принимать как можно больше хороших решений".



"Теперь это осталось позади. Мы движемся дальше. Все мы знаем, что это была напряженная ситуация, и нам просто нужно мириться с решениями, которые принимаются".



"После того матча весь мой фокус только на "Пэлас". Я совершенно не оглядывался на то, что произошло", — цитирует Сульшера Evening Standard.