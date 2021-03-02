Сульшер поставил точку в истории с неназначенным пенальти
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер поставил точку в истории с неназначенным пенальти в воскресном матче Премьер-Лиги против "Челси".
Накануне стало известно, что FA не будет выдвигать обвинений в адрес Сульшера и его защитника Люка Шоу, которые публично раскритиковали рефери Стюарта Аттуэлла, проигнорировавшего игру рукой вингером "Челси" Каллумом Хадсон-Одои в своей штрафной.
Сульшер также говорил, что "Челси" стал оказывать давление на арбитров еще до матча с помощью провокационных публикаций на своей веб-сайте.
Однако ко вторнику Оле Гуннар остыл и заверил, что этот инцидент остался позади.
"Думаю, у рефери и так достаточно сложная работа, и дополнительно давить на них ни к чему, поэтому давайте просто позволим им делать свою работу и принимать как можно больше хороших решений".
"Теперь это осталось позади. Мы движемся дальше. Все мы знаем, что это была напряженная ситуация, и нам просто нужно мириться с решениями, которые принимаются".
"После того матча весь мой фокус только на "Пэлас". Я совершенно не оглядывался на то, что произошло", — цитирует Сульшера Evening Standard.
02.03.2021 19:00
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Последние комментарии:
Если чесно надо дисквалификацию давать и не цацкаца... т.к после матча когда Аспи в первом матче завлили Касалапый Магвайр такого давления не было на рефери! Не жели теперь тема затронута на 3 дня и более! Подгорело походу Сульшеру и Ко
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Блаять надо так придумать.... что рефери читают странички в инете того или иного клуба :)))) некуй им делать....
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зашили ему порвавшийся пукан
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Слабый рыбак....
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