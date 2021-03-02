Сульшер поставил точку в истории с неназначенным пенальти

Оле Гуннар Сульшер Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер поставил точку в истории с неназначенным пенальти в воскресном матче Премьер-Лиги против "Челси".

Накануне стало известно, что FA не будет выдвигать обвинений в адрес Сульшера и его защитника Люка Шоу, которые публично раскритиковали рефери Стюарта Аттуэлла, проигнорировавшего игру рукой вингером "Челси" Каллумом Хадсон-Одои в своей штрафной.

Сульшер также говорил, что "Челси" стал оказывать давление на арбитров еще до матча с помощью провокационных публикаций на своей веб-сайте.

Однако ко вторнику Оле Гуннар остыл и заверил, что этот инцидент остался позади.

"Думаю, у рефери и так достаточно сложная работа, и дополнительно давить на них ни к чему, поэтому давайте просто позволим им делать свою работу и принимать как можно больше хороших решений".

"Теперь это осталось позади. Мы движемся дальше. Все мы знаем, что это была напряженная ситуация, и нам просто нужно мириться с решениями, которые принимаются".

"После того матча весь мой фокус только на "Пэлас". Я совершенно не оглядывался на то, что произошло", — цитирует Сульшера Evening Standard.


Метки Манчестер Юнайтед, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 02.03.2021 19:00

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  1. chelsiukpro 02.03.2021 19:37 # chelsiukpro
    Если чесно надо дисквалификацию давать и не цацкаца... т.к после матча когда Аспи в первом матче завлили Касалапый Магвайр такого давления не было на рефери! Не жели теперь тема затронута на 3 дня и более! Подгорело походу Сульшеру и Ко

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  2. chelsiukpro 02.03.2021 19:34 # chelsiukpro
    Блаять надо так придумать.... что рефери читают странички в инете того или иного клуба :)))) некуй им делать....

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  3. jabajaba 02.03.2021 19:29 # jabajaba
    зашили ему порвавшийся пукан

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  4. chelsealondon 02.03.2021 19:15 # chelsealondon
    Слабый рыбак....

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