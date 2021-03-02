Вейналдум, возможно, уже договорился с "Интером"

Полузащитник "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдум, возможно, уже определился с новым клубом, которым обещает стать "Интер".

С прошлого лета Вейналдума связывают с отъездом из "Ливерпуля". Главным претендентом на Джорджиньо считалась "Барселона", где трудится его бывший тренер по сборной Голландии Рональд Куманн.



Однако итальянское медиа Sportmediaset утверждает, что Вейнадум планирует перейти свободным агентом в "Интер", чей спортивный директор Джузеппе Маротта "ударил по рукам" с 30-летним голландцем еще до Нового года.



Изначально приоритетом Вейналдума было остаться в "Ливерпуле", однако у сторон возникли непреодолимые разногласия насчет новой сделки.



FC Inter News добавляет, что свой следующий контракт экс-игрок "Ньюкасла" хочет заключить сразу на четыре года. Вероятно, "красные" так долго содержать ветерана не захотели.