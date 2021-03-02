Кавани снова готов играть за "Юнайтед"

Нападающий Эдинсон Кавани готов вернуться к выступлениям за "Манчестер Юнайтед" после мышечной травмы.

Напомним, Кавани пропустил четыре последних матча "Юнайтед" с учетом всех соревнований, и это чувствовалось — в двух крайних "красным дьяволам" не удалось забить.



Однако во вторник Эдинсон возобновил тренировки. Таким образом, выезд к "Кристал Пэлас" в среду станет возможностью для 34-летнего уругвайца привести себя в форму в преддверии дерби с "Манчестер Сити" в воскресенье.



"Мы провели тренировку этим утром. Конечно, это была легкая тренировках. Мы в неплохом самочувствии. Есть пара сомнений насчет завтра, поэтому мы дадим игрокам как можно больше времени".



"Эдинсон тренировался, он вернулся в общую группу, и это хорошо. После занятия у него не возникло никаких проблем. Надеюсь, он отправится с нами и попадет в заявку", — цитирует главного тренера "Юнайтед" Оле Гуннара Сульшера Sky Sports.