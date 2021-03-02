Антони Мартиаль получил совет уйти из "Юнайтед"

Легенда "Ливерпуля" Джон Барнс посоветовал нападающему Антони Мартиалю покинуть "Манчестер Юнайтед".

В этом сезоне Антони не имеет твердого места в стартовом составе "красных дьяволов", на позиции центрального нападающего обычно проигрывая конкуренцию Эдинсону Кавани, а на фланге — Даниэлю Джеймсу и Мейсону Гринвуду.



По мнению Барнса, и в интересах игрока, и в интересах клуба будет лучше прекратить это не принесшее успеха сотрудничество.



"Антони Мартиаль никогда не был центральным нападающим, хотя "Манчестер Юнайтед" и наигрывал его там".



"Раз он не играет в стартовом составе на своей предпочтительной позиции на флаге ввиду прогресса Мейсона Гринвуда, тогда, возможно, настало время для него покинуть "Манчестер Юнайтед".



В наши дни скамейки множества клубов заполнены звездными игроками, которые счастливы протирать там штаны".



"Но я не знаю, относится ли он к таким игрокам, как и не знаю, каковы намерения "Манчестер Юнайтед" в отношении него. Я предположу, что расставание будет во благо и ему, и клубу, раз они не получают от него то, что хотят", — цитирует Барнса Daily Mirror.