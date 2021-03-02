27-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча понедельника

Во вторник, 2 марта, поединком "Манчестер Сити" и "Вулверхэмптона" стартует 27-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

МАНЧЕСТЕР СИТИ — ВУЛВЕРХЭМПТОН 23:00 Онлайн-трансляция



"Манчестер Сити" подходит к этому матчу с невероятной серией из 20 побед кряду с учетом всех соревнований. В топ-5 европейских лиг только "Баварии" (23 в 2020) и "Реалу" (22 в 2014) удавались более продолжительные серии такого рода. У "Вулверхэмптона" есть своя серия, пускай и гораздо более скромная — пять поединков Премьер-Лиги подряд без поражений. Однако в восьми последних выездах в рамках чемпионата "волки" выиграли лишь однажды. Ни против какой другой команды "Вулверхэмптон" не набрал очков больше после своего возвращения в высший дивизион в сезоне 2018/19, чем против "горожан" — семь.



Единственной потерей "Сити" остается защитник Натан Аке.



"Вулверхэмптон" все так же вынужден обходиться без Фернандо Марсала, Даниэла Поденсе, Вилли Болли и Рауля Хименеса. Двое последних уже тренируются, но играть на готовы.