Фердинанд призывает МЮ купить Мбаппе или Холанда

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд призвал "красных дьяволов" купить нападающего вроде Килиана Мбаппе из ПСЖ или Эрлинга Холанда из дортмундской "Боруссии".

В данный момент "Юнайтед" занимает второе место в Премьер-Лиге, и Фердинанд чувствует, что "дьяволы" значительно прибавили. Однако Рио кажется, что для борьбы за титул его бывшему клубу нужен не только центральный защитник топ-уровня, но и звездный форвард.



"В прошлом сезоне "Манчестер Юнайтед" был вынужден догонять. Они финишировали в 30 очках позади "Ливерпуля", а сейчас они опережают их".



"Это очень, очень большое достижение. Я вижу прогресс. Но я все еще вижу пространство для дальнейшего развития. Нам определенно нужно купить центрального защитника. Быстрого центрального защитника, который будет командовать партнерами".



"Что касается атаки, то да, Кавани хорош как временное решение, но нам нужен центральный нападающий. Если игроки вроде Эрлинга Холанда или Килиана Мбаппе будут доступны, мы не можем позволить, чтобы они достались кому-нибудь другому. Нужно свернуть горы, чтобы заполучить их".



"Юнайтед" привык обладать суперзвездами, и эти парни преобразили бы этот футбольный клуб — настолько они хороши".



"У нас есть пространство и возможность, чтобы стать лучше. И похоже на то, что на рынке есть подходящие для этого игроки. Нам нужно быть среди претендентов на этих игроков", — сообщил Фердинанд на своем ютуб-канале.