Скоулз считает, что Тиаго больше подходит МЮ, чем "Ливерпулю"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз считает, что по своему стилю полузащитник Тиаго Алькантара больше подходит не "Ливерпулю", а "красным дьяволам".

В последние недели Тиаго удалось закрепиться в стартовом составе "Ливерпуля", но как раз в это время "красные" столкнулись с игровым кризисом.



Многие считают, что Алькантара чересчур замедляет игру "Ливерпуля" и не обладает требуемой Юргеном Клоппом работоспособностью, и Скоулз разделяет эти опасения.



"Учитывая то, как играет "Ливерпуль" в полузащите с тремя игроками, я не думаю, что у него достаточно быстрые ноги. Так что только эта центральная роль и подходит ему".



"Стоит ему оказаться на краю этой тройки полузащитников, и ему становится очень сложно попадать в игру".



"Ему просто нужно оставаться в середине. Контролировать игру, подключать других игроков — в этом он хорош".



"Просто я спрашиваю себя, подходит ли его стиль футбола для "Ливерпуля"? Он не выглядит типичным игроком Юргена Клоппа, не так ли? Если подумать об их полузащитниках и нападающих, то те должны все делать на скорости 100 миль в час".



"Я думаю, он больше бы подошел "Манчестер Юнайтед", где есть двойка полузащитников и опорник. Он смог бы играть глубже и диктовать игру".



"В случае с Юргеном Клоппом и "Ливерпулем" я не вижу, что они диктуют игру. Я вижу, что они агрессивно хватают соперника за горло. У него нет этой энергии, с помощью которой он мог бы подавлять полузащитников соперника", — цитирует Скоулза Daily Mail.