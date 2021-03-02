Британия готова принять все матчи Евро-2020 и поборется за ЧМ-2030

Борис Джонсон Премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что его страна готова принять все матчи Евро-2020, а также рассказал об амбициях получить Чемпионат Мира 2030 года.

Из-за пандемии коронавируса УЕФА до сих пор окончательно не решил, в каких европейских городах пройдут матчи Чемпионата Европы грядущим летом.

В эксклюзивном интервью The Sun Джонсон сообщил, что развернутая программа вакцинации от коронавируса позволят Британии принять больше матчей, чем оба полуфинала и финал на "Уэмбли".

"Если они хотят перенести какие-либо матчи к нам, мы это определенно поддерживаем!" — заявил Джонсон.

Также Борис поведал, что его правительство выделяет 2.8 млн. фунтов, чтобы Англия, Шотландия, Уэльс, Северная Ирландия и Ирландия выдвинули совместную заявку на проведение ЧМ-2030.

"Мы очень хотим вернуть футбол домой в 2030. Думаю, это будет правильное место. Это родина футбола, и это правильное время. Это было бы абсолютно удивительно для страны", — добавил Джонсон.


Метки Евро-2020, ЧМ-2030

Автор mihajlo   

Дата 02.03.2021 12:00

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  1. wajcik 02.03.2021 13:13 # wajcik
    С трудом представляю, чтобы Англия вместе с Ирландией что-либо проводили.
    Это как Израиль с Палестиной на минималках.
    Либо фанаты Миллуола и Челси вместе пиво будут пить
    Или фанаты Ганновера и Брауншвейга станут лучшими друзьями

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  2. j24081993 02.03.2021 12:04 # j24081993
    2030 будет в Казахстане, Рухани жангыру ))

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