Британия готова принять все матчи Евро-2020 и поборется за ЧМ-2030

Премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что его страна готова принять все матчи Евро-2020, а также рассказал об амбициях получить Чемпионат Мира 2030 года.

Из-за пандемии коронавируса УЕФА до сих пор окончательно не решил, в каких европейских городах пройдут матчи Чемпионата Европы грядущим летом.



В эксклюзивном интервью The Sun Джонсон сообщил, что развернутая программа вакцинации от коронавируса позволят Британии принять больше матчей, чем оба полуфинала и финал на "Уэмбли".



"Если они хотят перенести какие-либо матчи к нам, мы это определенно поддерживаем!" — заявил Джонсон.



Также Борис поведал, что его правительство выделяет 2.8 млн. фунтов, чтобы Англия, Шотландия, Уэльс, Северная Ирландия и Ирландия выдвинули совместную заявку на проведение ЧМ-2030.



"Мы очень хотим вернуть футбол домой в 2030. Думаю, это будет правильное место. Это родина футбола, и это правильное время. Это было бы абсолютно удивительно для страны", — добавил Джонсон.