Гвардиола предостерег игроков "Сити" насчет самоуспокоенности

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, какая расплата ждет его игроков за самоуспокоенность.

В преддверии матча против "Вулверхэмптона" во вторник вечером "Сити" имеет 12 очков преимущества над ближайшим преследователем в Премьер-Лиге.



Однако Гвардиола заранее предупреждает своих подопечных, что расслабляться нельзя, иначе такие игроки просто не будут выходить на поле.



"Если кто-нибудь подумает, что дело уже сделано или как хороша наша ситуация, то я почувствую это, и этот парень больше не будет играть. Мне хватит интуиции, чтобы понять, какие именно парни не готовы продолжать делать то, что мы должны".



"Чемпион — "Ливерпуль", а не мы. Чтобы стать чемпионом, нам все еще нужно выиграть восемь, девять или 10 матчей, а это много матчей".



"Мы видели, как невероятные команды не могут выиграть четыре-пять матчей подряд, так что это может случиться и с нами. Это случилось с нами в прошлом сезоне и случилось в начале этого. Мы не могли выиграть три матча подряд на протяжении двух первых месяцев", — цитирует Гвардиолу The Guardian.