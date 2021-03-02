"Арсенал" рад продать Лакасетта по правильной цене

"Арсенал" определился со своими планами в отношении нападающего Александра Лакасетта на грядущее лето.

У Лакасетта останется всего один год по контракту после окончания этого сезона, в котором он забил 10 голов в 29 матчах, но в котором не имеет твердого места в стартовом составе "канониров".



По информации Football.London, в ближайшее трансферное окно "Арсенал" с радостью отпустит 29-летнего француза, если насчет того поступит подходящее предложение.



Интерес к Лакасетту, выступающему за "Арсенал" после своего перехода из "Лиона" в 2017 году, могут проявить "Рома" и "Атлетико", интересовавшиеся Александром еще прошлым летом, а также "Монако", где выступают бывшие "канониры" Вито Манноне и Сеск Фабрегас.



А вот подписание Лакасеттом нового контракта выглядит наименее вероятным сценарием. Потратившись на приглашение 32-летнего Виллиана и на новую сделку с 31-летним Пьер-Эмериком Обамеянгом, раскошелиться еще и на Александра, тоже вступающего в заключительную фазу своей карьеры, "Арсенал" просто не готов.