"Арсенал" рад продать Лакасетта по правильной цене
"Арсенал" определился со своими планами в отношении нападающего Александра Лакасетта на грядущее лето.
У Лакасетта останется всего один год по контракту после окончания этого сезона, в котором он забил 10 голов в 29 матчах, но в котором не имеет твердого места в стартовом составе "канониров".
По информации Football.London, в ближайшее трансферное окно "Арсенал" с радостью отпустит 29-летнего француза, если насчет того поступит подходящее предложение.
Интерес к Лакасетту, выступающему за "Арсенал" после своего перехода из "Лиона" в 2017 году, могут проявить "Рома" и "Атлетико", интересовавшиеся Александром еще прошлым летом, а также "Монако", где выступают бывшие "канониры" Вито Манноне и Сеск Фабрегас.
А вот подписание Лакасеттом нового контракта выглядит наименее вероятным сценарием. Потратившись на приглашение 32-летнего Виллиана и на новую сделку с 31-летним Пьер-Эмериком Обамеянгом, раскошелиться еще и на Александра, тоже вступающего в заключительную фазу своей карьеры, "Арсенал" просто не готов.
02.03.2021 10:00
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Последние комментарии:
он неплохо в подыгрыше гамает. типа жиру, только ростом меньше и порет меньше.
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25 лямов это просто подарок за это бревно
у него есть все данные для топ форварда, кроме одного - забивание голов
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