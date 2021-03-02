"Арсенал" рад продать Лакасетта по правильной цене

Александр Лакасетт "Арсенал" определился со своими планами в отношении нападающего Александра Лакасетта на грядущее лето.

У Лакасетта останется всего один год по контракту после окончания этого сезона, в котором он забил 10 голов в 29 матчах, но в котором не имеет твердого места в стартовом составе "канониров".

По информации Football.London, в ближайшее трансферное окно "Арсенал" с радостью отпустит 29-летнего француза, если насчет того поступит подходящее предложение.

Интерес к Лакасетту, выступающему за "Арсенал" после своего перехода из "Лиона" в 2017 году, могут проявить "Рома" и "Атлетико", интересовавшиеся Александром еще прошлым летом, а также "Монако", где выступают бывшие "канониры" Вито Манноне и Сеск Фабрегас.

А вот подписание Лакасеттом нового контракта выглядит наименее вероятным сценарием. Потратившись на приглашение 32-летнего Виллиана и на новую сделку с 31-летним Пьер-Эмериком Обамеянгом, раскошелиться еще и на Александра, тоже вступающего в заключительную фазу своей карьеры, "Арсенал" просто не готов.


Метки Арсенал, контракты, Лакасетт

Автор mihajlo   

Дата 02.03.2021 10:00

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  1. mixmaster 02.03.2021 10:16 # mixmaster
    он неплохо в подыгрыше гамает. типа жиру, только ростом меньше и порет меньше.

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  2. wengerrrro 02.03.2021 10:15 # wengerrrro
    25 лямов это просто подарок за это бревно
    у него есть все данные для топ форварда, кроме одного - забивание голов

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