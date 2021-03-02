Анчелотти: "Было бы мечтой попасть в топ-4"

Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти заявил, что попадание в топ-4 Премьер-Лиги по итогам этого сезона стало бы "мечтой" для его команды.

Только в понедельник, 1 марта, была одержана первая в 2021 году домашняя победа для обеих мерсисайдских команд в Премьер-Лиге — опередив в этом "Ливерпуль", "Эвертон" обыграл "Саутгемптон" благодаря голу Ришарлисона (1:0).



Теперь "ириски" находятся наравне с "Ливерпулем" и всего в двух очках от замыкающего топ-4 "Вест Хэма". При этом подопечные Анчелотти выиграли только пять из 13 матчей на "Гудисон Парк" — против восьми из 12 на выезде, и Карло собирается над этим поработать.



"Чтобы сражаться за места в зоне еврокубков, нам нужно улучшить свою домашнюю форму. Эта игра и эта победа могут помочь нам улучшить свою домашнюю форму".



"Для нас было бы мечтой попасть в топ-4 по итогам этого сезона. Мы довольно близки, но сезон длинный. Мы должны придерживаться своей цели, а это — попасть в Европу на следующий сезон", — сообщил Анчелотти Sky Sports.